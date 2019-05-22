Микола Чудотворець є покровителем моряків та всіх, хто так чи інакше пов’язаний з водною стихією. Факти ICTV розповідають, що не можна робити в цей день.

22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня – День святого Миколая, а 22 травня – Миколи весняного Миколая Чудотворця.

У православ’ї Микола Чудотворець вважається покровителем дітей, закоханих пар, солдат, купців і торговців.

Що не можна робити на Миколу Весняного

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.

У цей день була заборона брати в руки ножиці.

На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу.

Не можна тримати борг, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.

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Народні прикмети

Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.

Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.

Прикмета свідчить, що тим, хто на Миколу жебрака нагодує, не бути в нужді.

За прикметою, на Миколу потрібно обов’язково помиритися з усіма, з ким є конфлікти.

Потрібно сватати наречених, щоб сімейне життя пройшло гладко.

Раніше Факти ICTV публікували календар усіх церковних свят на 2019 рік.