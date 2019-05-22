Микола Чудотворець є покровителем моряків та всіх, хто так чи інакше пов’язаний з водною стихією. Факти ICTV розповідають, що не можна робити в цей день.
22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня – День святого Миколая, а 22 травня – Миколи весняного Миколая Чудотворця.
У православ’ї Микола Чудотворець вважається покровителем дітей, закоханих пар, солдат, купців і торговців.
Що не можна робити на Миколу Весняного
- Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.
- У цей день була заборона брати в руки ножиці.
- На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу.
- Не можна тримати борг, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.
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Народні прикмети
- Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.
- Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
- Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.
- Прикмета свідчить, що тим, хто на Миколу жебрака нагодує, не бути в нужді.
- За прикметою, на Миколу потрібно обов’язково помиритися з усіма, з ким є конфлікти.
- Потрібно сватати наречених, щоб сімейне життя пройшло гладко.
Раніше Факти ICTV публікували календар усіх церковних свят на 2019 рік.