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Факти / Lifestyle

Миколи Чудотворця: прикмети і що не можна робити в свято сьогодні

Микола Чудотворець є покровителем моряків та всіх, хто так чи інакше пов’язаний з водною стихією. Факти ICTV розповідають, що не можна робити в цей день.

Миколи Чудотворця: прикмети і що не можна робити в свято сьогодні

22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня – День святого Миколая, а 22 травня – Миколи весняного Миколая Чудотворця.

У православ’ї Микола Чудотворець вважається покровителем дітей, закоханих пар, солдат, купців і торговців.

Що не можна робити на Миколу Весняного

  • Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.
  • У цей день була заборона брати в руки ножиці.
  • На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу.
  • Не можна тримати борг, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

Народні прикмети

  • Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.
  • Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
  • Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.
  • Прикмета свідчить, що тим, хто на Миколу жебрака нагодує, не бути в нужді.
  • За прикметою, на Миколу потрібно обов’язково помиритися з усіма, з ким є конфлікти.
  • Потрібно сватати наречених, щоб сімейне життя пройшло гладко.

Раніше Факти ICTV публікували календар усіх церковних свят на 2019 рік. 

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