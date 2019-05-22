Якими принципами варто керуватися, обираючи офісний диван – читайте у нашому матеріалі.

З допомогою дивана можна легко зробити офіс більш дружелюбним для співробітників і гостей. Він допоможе зробити зону відпочинку навіть в атмосфері суворого або дещо бідного інтер’єру, що часто трапляється в робочих просторах.

Особливості офісного дивана

Зносостійкість. Перш ніж купити диван у Києві для офісного простору, необхідно переконатися в тому, що він витримає всіх співробітників і гостей підприємства. Через це необхідно підбирати найбільш міцні моделі, адже мало хто буде дбати про збереження казенних меблів. Мова йде не тільки про каркас і міцність конструкції, а й про наповнювачі і оббивку дивана.

Відсутність механізму трансформації. З метою економії офісні моделі дивана часто не оснащуються механізмом трансформації, відповідно, їх не можна розкласти у відносно зручне спальне місце. Але в такому рішенні є і недоліки.

Застосування дивана

Майже у всіх робочих колективах трапляються аврали і робота в третю зміну, коли просто немає сенсу повертатися додому на кілька годин, адже вранці треба знову бути на робочому місці. І тут може стане у пригоді розкладний диван. У будь-якому випадку так проводити ніч набагато зручніше, ніж в напівсидячому положенні, або намагаючись вмоститися на поверхні, яка не призначена для цього.

Але такий сценарій підходить здебільшого для невеликих офісів або у випадках, коли кімната відпочинку співробітників комплектується меблями. Якщо диван призначений для гостей, яким потрібно почекати своєї черги в перукарні, відділенні банку або в чомусь подібному, то можливість трансформації дійсно зайва, і на ній можна заощадити.

Набагато важливіше те, як буде виглядати цей тип меблів і чи буде підходити під інший інтер’єр. Зазвичай офісні дивани продаються в одному з двох стилів: класичному або хай-тек, тож визначитися не буде проблемою.

Тип і форма дивана для офісу

Передусім, потрібно бути обережним з кутовими диванами, вони величезні і приносять користь тільки в тому випадку, якщо попередньо підготувати інтер’єр. Бажано виділити цілий кут або відгородити частину простору кутовим диваном, поставивши його не під стінкою, а розмістивши в центрі кімнати. Як приклад можна назвати зону відпочинку співробітників з телевізором та ігровою консоллю навпроти дивана.

Більш універсальний варіант – це прямий диван, його можна поставити де завгодно, під будь-якою стінкою або в центрі приміщення. Також можна використовувати кілька таких диванів і розташувати їх навпроти. Так можна робити в тих місцях, куди приходять компанії, наприклад, в залах очікування групових ігор або квестів.

Читайте: В Україні створено офіс з розвитку малого та середнього бізнесу

Завжди цікавий варіант – це модульні дивани, які в складеному вигляді є відносно великою і часто придатною для сну поверхнею, але її можна розтягнути на шматки і використовувати як окремі кушетки, крісла і пуфи. І навіть помістити ці елементи в різних кімнатах за необхідності.

До слова, у Японії створили офісний гаджет, що допомагає не відволікатися на колег.