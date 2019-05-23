Яким буде 23 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День в цілому сприятливий для більшості творчих справ. Успіх може принести концентрація на важливому та основному, бажано не відволікатися на дрібниці. Добре будувати плани, починати важливі проекти, ухвалювати рішення. Можна готувати фундамент для тих справ, в яких хочеться надалі розвитку.

В ухваленні рішень бажано користуватися правильними судженнями і проникливістю. Можуть вдаватися громадські справи і заходи, удачу може принести благодійність і допомога нужденним. Питання, з якими доводиться сьогодні взаємодіяти, можуть довгий час давати грунт для зростання, тому добре подумати про себе, своє здоров’я.

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Сприятливо зробити внесок у розвиток стосунків з близькими і коханими людьми, провести з ними час.

Завершення проектів, а також грубі і нечесні вчинки сьогодні краще виключити.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.