Фотографія моделі у білих балетках обурила користувачів мережі, вони назвали це сценою з фільму жахів.

Дизайнер Мансур Гавріель опублікував у себе в Instagram фотографію балеток з нової колекції. На знімку є лише ноги моделі у новому взутті. Це викликало бурю критики користувачів.

– Що, чорт візьми, відбувається зі стопою і ногою моделі? Це дійсно хворе тіло, видаліть! Це фото схоже на сцену з фільму жахів, воно мало не звело мене з розуму, – написали користувачі.

Однак худоба дівчини виявилася оптичною ілюзією. Бежева тканини, яка затуляла частину її лівої гомілки, була такого ж відтінку, як підлога і фон рекламної фотографії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram MG Ballerinas in White lambskin #mansurgavriel Публикация от Mansur Gavriel (@mansurgavriel) 19 Май 2019 в 7:04 PDT

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До речі, раніше ми писали про дівчину з найдовшими ногами в Америці.

Джерело: Realist