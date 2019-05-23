Як дістатися, де скупатися і куди заселитися у Греції? Факти ICTV допоможуть у всьому розібратися.

Відпочинок у Греції – чудовий вибір, як для сімейного вікенду, так і для поїздки із друзями.

Країна омивається відразу декількома морями, серед яких: Фракійське, Лівійське, Тірренське та інші.

Наплив туристів тут не припиняється навіть взимку завдяки середземноморському м’якому клімату.

Купальний сезон в Греції стартує вже у травні та триває до середини жовтня.

Погода в Греції

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Грудень +14°C +6°C +19°C Січень +12°C +5°C +17°C Лютий +13°C +5°C +17°C Березень +15°C +6°C +16°C Квітень +20°C +9°C +17°C Травень +26°C +13°C +19°C Червень +31°C +18°C +22°C Липень +33°C +20°C +25°C Серпень +33°C +20°C +26°C Вересень +28°C +17°C +25°C Жовтень +23°C +13°C +24°C Листопад +18°C +19°C +22°C

Курорти Греції. ТОП-3

1. Крит — великий острів, розділений на чотири регіони (Ханья, Іракліон, Ретімно та Лассіті), кожен з яких може похвалитися своєю неповторною атмосферою й розвиненою інфраструктурою.

Відмінний вибір для сімейного відпочинку.

Транспорт

На острові є два аеропорти — в Іракліоні і Ханьї. Крім того, курортні міста пов’язані між собою автомагістраллю, а доступ до материкової частини забезпечують пороми.

Пляжі

Макрігіалос (багатолюдний).

Балос (безлюдний, затишний куточок, але дістатися туди буде не легко).

Ваі (довкола лише пальми, ідеально для фото в Instagram).

Мата (відзначений Блакитним прапором, що вказує на ідеальну чистоту).

Готелі

5 зірок — Porto Platanias Beach Resort & Spa — 38 977 грн*.

4 зірки — Porto Greco Village Beach Hotel — 29 217 грн.

3 зірки — Oliva Hotel Maleme — 23 383 грн.

* ціни вказано за 7 ночей, на двох на період з 10 червня

2. Родос — острів для тих, хто втомився від міського ритму життя. Тут можна насолодитися єднанням з природою та відчути себе Робінзоном.

Відвідавши цей острів у липні, ви можете стати свідком приголомшливого видовища, в долині метеликів Петалудес.

Хороший вибір для романтичної подорожі.

На острові функціонує аеропорт Діагорас — один з найкращих у Греції.

Пляжі Родосу безкоштовні і діляться на два типи. Східні — спокійні й тихі, та західні — більш буйні, добре підходять для занять серфінгом.

Готелі

5 зірок — Bellevue Suites — 39 255 грн.

4 зірки — Elite Hotel — 16 363 грн.

3 зірки — Athena Hotel — 10 935 грн.



3. Салоніки — місто для прихильників шопінгу та нічного життя. Крім цього, любителі історії зможуть дізнатися більше про часи Візантійської та Османської імперій.

Дістатися сюди не важко завдяки аеропорту за 15 км від центру.

Місто наповнене атмосферою творчості. Тут ви зустрінете дивних вуличних художників і зможете насолодитися незвичайною архітектурою.

На жаль, пляжі в околицях міста залишають бажати кращого. Тому, якщо ви бажаєте поніжитися на сонці та скупатися в морі, радимо вам витратити 40 хвилин на дорогу автобусом та дістатися півострова Халкідікі.

Окрім пляжів, тут ви знайдете такі пам’ятки:

археологічний заповідник Олінтос;

місто Стагир — батьківщина Аристотеля;

мальовничі скелі та монастирі Метеора.

Готелі міста Салоніки

5 зірок — Antigon Urban Chic Hotel — 31 986 грн.

4 зірки — Hotel Panorama — 12 514 грн.

3 зірки — Forty-Four — 9 445 грн.

Пляжі Халкідікі

Каллифея (бари, дискотеки, серфери).

Неа Фокея (ресторани місцевої кухні).

Паліурі (оточений соснами).

Як долетіти

Радимо вам звернутися за допомогою до сервісів пошуку дешевих авіаквитків, а не довіряти першому-ліпшому посиланню в Google.

В середньому переліт туди-назад обійдеться вам в 12 000 грн. Мінімальна ціна 6 000 грн, а максимальна 15 000 грн. Якщо бронювати квитки заздалегідь, то можна вкластися у 4 000 грн.

Фото: Anextour