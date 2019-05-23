Останнім часом відпочинок в Італії набирає все більшої популярності серед українців. Італія приваблює туристів не тільки своїм гастротуризмом, але й прекрасним, теплим морем. Факти ICTV розкриють тонкощі курортного відпочинку в Італії.

Відпочинок в Італії – вдалий вибір, якщо ви втомились від ритму міста. Апеннінський півострів — той самий черевик, про який нам розповідали на уроках географії. Сьогодні він входить у ТОП-5 курортів світу. І не дивно, адже кожен турист знайде тут куточок собі до душі.

Клімат

Субтропічний середземноморський клімат переважає по всій території країни. Температура повітря і наявність опадів залежить від близькості до моря. Насолодитися сонячною Італією, без дощів та хмар, можна в період з квітня по жовтень.

Погода в Італії

Місяц Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Грудень +9 +1 +11 Січень +8 0 +10 Лютий +10 +1 +8 Березень +13 +3 +9 Квітень +15 +6 +12 Травень +20 +10 +17 Червень +24 +14 +22 Липень +28 +16 +24 Серпень +28 +17 +25 Вересень +25 +15 +24 Жовтень +18 +11 +21 Листопад +14 +7 +15

Як долетіти?

Переліт з Києва обійдеться в середньому в € 95 (туди – назад).

В аеропортах Львова або Івано-Франківська ціна падає до € 60.

Якщо ви хочете заощадити ще більше, то рекомендуємо здійснювати переліт з Варшави, там ваш гаманець спорожніє всього на € 37.

Топ-3 курортів Італії

1. Ріміні.

Саме звідси варто почати знайомство з курортною Італією. Тут дуже просторі піщані пляжі та великий вибір готелів.

Відмінно підійде для відпочинку з дітьми. Їх можна зводити в дельфінарій або познайомити з історією в знаменитому парку Італія в мініатюрі.

2. Сорренто — місто на високих скелях.

Тут ви знайдете приголомшливі види, чисте лікувальне повітря та пляжі з вулканічним піском.

Затишні узбережжя в околицях міста просто створені для романтичної подорожі на двох.

3. Генуя — батьківщина Колумба.

Сюди варто приїхати, щоб по-справжньому відчути Італію. Численні ресторани познайомлять вас з місцевою кухнею, екскурсоводи покажуть ту саму скрипку Паганіні, а корінні жителі розкажуть сотні легенд.

Пляжі

Більшість пляжів Італії ходять під Блакитним прапором, що свідчить про їх чистоту.

Єдиний мінус цієї краси — великий попит туристів. Щоб отримати насолоду від природи, без натовпу навкруги, доведеться трохи потрястись у дорозі. Але, повірте, воно цього варте.

Підбірка затишних пляжів Італії:

Мікеліно (паргелій, Колабрія).

Сан-Фруттуозо (Лігурія).

Кабо-де-Гата.

Кала-Гононе (Сардинія).

Готелі та цінова політика 2019

2 зірки — від 19 000 грн *.

3 зірки — від 21 000 грн.

4 зірки — від 24 000 грн.

5 зірок — від 46 000 грн.

* ціна вказана за 7 ночей на двох, у період з 03.06.2019.

Інтернет

Щоб бути на зв’язку — рекомендуємо придбати місцеві SIM-карти з 3G. Це можна зробити в будь-якому торговельному центрі, маючи при собі паспорт. Wi-Fi є в кожному готелі, але ви все ж ризикуєте залишитися офлайн через великий потік туристів.

Корисно знати

В Італії заборонено курити у громадських місцях та барах без спеціальних кімнат для куріння. Штраф від € 250 до € 500.

Не поспішайте мацати все підряд, йдучи ринком. Можна отримати суворий наганяй від продавців.

Залиште свою щедрість у рідних краях. В Італії чайові вже внесені у рахунок.

Закон забороняє робити масаж на пляжі. Виняток тільки за наявності у вас сертифіката масажиста.

Фото: Pixabay