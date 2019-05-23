Останнім часом відпочинок в Італії набирає все більшої популярності серед українців. Італія приваблює туристів не тільки своїм гастротуризмом, але й прекрасним, теплим морем. Факти ICTV розкриють тонкощі курортного відпочинку в Італії.
Відпочинок в Італії – вдалий вибір, якщо ви втомились від ритму міста. Апеннінський півострів — той самий черевик, про який нам розповідали на уроках географії. Сьогодні він входить у ТОП-5 курортів світу. І не дивно, адже кожен турист знайде тут куточок собі до душі.
Клімат
Субтропічний середземноморський клімат переважає по всій території країни. Температура повітря і наявність опадів залежить від близькості до моря. Насолодитися сонячною Італією, без дощів та хмар, можна в період з квітня по жовтень.
Погода в Італії
|Місяц
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Грудень
|+9
|+1
|+11
|Січень
|+8
|0
|+10
|Лютий
|+10
|+1
|+8
|Березень
|+13
|+3
|+9
|Квітень
|+15
|+6
|+12
|Травень
|+20
|+10
|+17
|Червень
|+24
|+14
|+22
|Липень
|+28
|+16
|+24
|Серпень
|+28
|+17
|+25
|Вересень
|+25
|+15
|+24
|Жовтень
|+18
|+11
|+21
|Листопад
|+14
|+7
|+15
Як долетіти?
Переліт з Києва обійдеться в середньому в € 95 (туди – назад).
В аеропортах Львова або Івано-Франківська ціна падає до € 60.
Якщо ви хочете заощадити ще більше, то рекомендуємо здійснювати переліт з Варшави, там ваш гаманець спорожніє всього на € 37.
Топ-3 курортів Італії
1. Ріміні.
Саме звідси варто почати знайомство з курортною Італією. Тут дуже просторі піщані пляжі та великий вибір готелів.
Відмінно підійде для відпочинку з дітьми. Їх можна зводити в дельфінарій або познайомити з історією в знаменитому парку Італія в мініатюрі.
2. Сорренто — місто на високих скелях.
Тут ви знайдете приголомшливі види, чисте лікувальне повітря та пляжі з вулканічним піском.
Затишні узбережжя в околицях міста просто створені для романтичної подорожі на двох.
3. Генуя — батьківщина Колумба.
Сюди варто приїхати, щоб по-справжньому відчути Італію. Численні ресторани познайомлять вас з місцевою кухнею, екскурсоводи покажуть ту саму скрипку Паганіні, а корінні жителі розкажуть сотні легенд.
Пляжі
Більшість пляжів Італії ходять під Блакитним прапором, що свідчить про їх чистоту.
Єдиний мінус цієї краси — великий попит туристів. Щоб отримати насолоду від природи, без натовпу навкруги, доведеться трохи потрястись у дорозі. Але, повірте, воно цього варте.
Підбірка затишних пляжів Італії:
- Мікеліно (паргелій, Колабрія).
- Сан-Фруттуозо (Лігурія).
- Кабо-де-Гата.
- Кала-Гононе (Сардинія).
Готелі та цінова політика 2019
2 зірки — від 19 000 грн *.
3 зірки — від 21 000 грн.
4 зірки — від 24 000 грн.
5 зірок — від 46 000 грн.
* ціна вказана за 7 ночей на двох, у період з 03.06.2019.
Інтернет
Щоб бути на зв’язку — рекомендуємо придбати місцеві SIM-карти з 3G. Це можна зробити в будь-якому торговельному центрі, маючи при собі паспорт. Wi-Fi є в кожному готелі, але ви все ж ризикуєте залишитися офлайн через великий потік туристів.
Корисно знати
- В Італії заборонено курити у громадських місцях та барах без спеціальних кімнат для куріння. Штраф від € 250 до € 500.
- Не поспішайте мацати все підряд, йдучи ринком. Можна отримати суворий наганяй від продавців.
- Залиште свою щедрість у рідних краях. В Італії чайові вже внесені у рахунок.
- Закон забороняє робити масаж на пляжі. Виняток тільки за наявності у вас сертифіката масажиста.
Фото: Pixabay