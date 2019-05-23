Не дивлячись на те, що нога людини не ступить на поверхню Марса ще років 20, NASA пропонує альтернативну подорож і вже почала продавати квитки.

NASA надала можливість всім бажаючим “відвідати” Марс та увіковічити своє ім’я не поверхні планети.

Ім’я буде записано на мікрочіп, який відправиться через сотні мільйонів кілометрів космічної порожнечі на Марс. Доставить послання спеціальний марсохід Mars 2020.

Заявки на “політ” можна подавати вже зараз і до 30 вересня 2019 року. Однак рейс відправиться лише 17 липня 2020 року. Прибуде він на місце у лютому цього ж року.

Всі бажаючі увіковічити своє ім’я на планеті повинні перейти за посиланням, ввести у відповідні графи ім’я, прізвище та електронну адресу.

Після цього вам надішлють сувенірний “посадковий талон”.

На 22 травня від України зареєструвалися вже майже 4000 “пасажирів”, у всьому світі – понад 1,4 млн. Факти ICTV теж зареєструвалися на “політ”.

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До речі, раніше вчені заявили, що політ на Марс скоротить життя астронавтів на 2,5 року.