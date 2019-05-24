Якщо ви вирішили відпочити від шуму та метушні великого міста, спробуйте зайнятися сексом у лісі! Шанси на те, що вас помітять, мінімальні, а враження залишаться на все життя.

Плануючи інтим у лісі, не забувайте про те, що вам постійно заважатиме листя, горбинки, гілочки і всіляке сміття.

Крім того, в найпікантніший момент з-за кущів може з’явитися турист або грибник.

Особливо вашій появі серед природи зрадіють місцеві комахи або кліщі. Дрібні шкідники можуть залізти в найбільш важкодоступні місця.

Пояснити лікарю, звідки вони там з’явилися, буде вкрай складно.

Якщо подібні труднощі вас не злякали, пам’ятайте про правила безпечного сексу в лісі.

Що взяти з собою

Перше, що варто взяти з собою на природу – презервативи.

Також захопіть щільне покривало, яке можна буде постелити на землю.

Лубрикант краще обирати без запаху та смаку, щоб не дражнити комах.

Крім того, знадобляться серветки для інтимної гігієни.

Найкращі пози для сексу в лісі – ті, що не потребують багато місця.

Пози для сексу в лісі

Серед варіантів – доггі-стайл, коли дівчина може регулювати нахил і прогин, спираючись на стовбур дерева.

Місіонерська поза з закинутими ногами. У цьому випадку жінка закидає свої ноги на плечі чоловікові, а він підставляє стегна під її сідниці.

Також можна спробувати трансформовану наїзницю. Чоловік згинає ноги в колінах і ставить стопи на покривало. Дівчина сідає зверху, спираючись на свої стопи. Така поза дозволить не стерти коліна в кров.

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