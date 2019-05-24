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Факти / Lifestyle

Безпечний секс у лісі: що взяти та як врятуватися від комах

Якщо ви вирішили відпочити від шуму та метушні великого міста, спробуйте зайнятися сексом у лісі! Шанси на те, що вас помітять, мінімальні, а враження залишаться на все життя.

Секс на природі

Плануючи інтим у лісі, не забувайте про те, що вам постійно заважатиме листя, горбинки, гілочки і всіляке сміття.

Крім того, в найпікантніший момент з-за кущів може з’явитися турист або грибник.

Особливо вашій появі серед природи зрадіють місцеві комахи або кліщі. Дрібні шкідники можуть залізти в найбільш важкодоступні місця.

Пояснити лікарю, звідки вони там з’явилися, буде вкрай складно.

Фото: Volodymyr Tverdokhlib/ Dreamstime

Якщо подібні труднощі вас не злякали, пам’ятайте про правила безпечного сексу в лісі.

Що взяти з собою

Перше, що варто взяти з собою на природу – презервативи.

Також захопіть щільне покривало, яке можна буде постелити на землю.

Лубрикант краще обирати без запаху та смаку, щоб не дражнити комах.

Крім того, знадобляться серветки для інтимної гігієни.

Фото: Liderina/ Dreamstime

Найкращі пози для сексу в лісі – ті, що не потребують багато місця.

Пози для сексу в лісі

Серед варіантів – доггі-стайл, коли дівчина може регулювати нахил і прогин, спираючись на стовбур дерева.

Місіонерська поза з закинутими ногами. У цьому випадку жінка закидає свої ноги на плечі чоловікові, а він підставляє стегна під її сідниці.

Також можна спробувати трансформовану наїзницю. Чоловік згинає ноги в колінах і ставить стопи на покривало. Дівчина сідає зверху, спираючись на свої стопи. Така поза дозволить не стерти коліна в кров.
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Ми також писали про правила безпечного сексу в ліфті, які не дозволять попастися на гарячому.

Фото: Dreamstime

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