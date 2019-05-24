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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 24 травня

Яким буде 24 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприятливий для більшості справ. Підходить для починань, покупок.

Особливо підходить для того, щоб чути поради від Всесвіту. Також сьогодні хороший день для консультантів і консультацій. Поради можуть бути досить корисними і доречними.

День сприятливий для розваг, зустрічей з друзями. Добре знайти час і на отримання задоволень і насолод. Це може бути похід в театр, на концерт.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 20 до 26 травня

Все, що пов’язано з музикою, також сьогодні може принести радість і задоволення. День сприяє лікуванню, проведенню медичних процедур.

День несприятливий для закінчення справ.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.

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