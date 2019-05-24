На вихідних кияни зможуть відвідати найкращі події міста. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.
Кияни можуть відвідати виступ HVOB або концерт YUKO.
Також є можливість дізнатися багато нового на зустрічі Суперлюди.
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Факти ICTV зібрали найцікавіші події.
HVOB
Atlas
24 травня, 19.00
Вартість: 800-1600 грн
Придбати квитки можна тут
Австрійська група HVOB (Анна Мюллер і Пол Уолнер) готується до нового концертного туру з презентацією альбому Rocco.
Щоразу австрійський електронний дует перетворює свій виступ на концептуальний витвір мистецтва – цього разу музиканти представлять слухачам 13 драматичних історій про звільнення і прощення.
Можливість побувати на виступі дуету з’являється не так часто, тому прийти 24 травня в клуб Atlas варто.
Тріумфальна Арка
Мала опера
25 травня, 18.00
Вартість: 300-500 грн
Придбати квитки можна тут
Книги Еріха Марії Ремарка нагадують початок дорослішання – в його історіях романтична вигадка стикається з суворою реальністю.
Сьогодні його твори залишаються актуальними і такими, які вчергове підкреслюють звання письменника як документаліста своєї епохи.
Театральна команда Малої Опери препарувала культовий класичний твір Тріумфальна арка, щоб винести на сцену тільки найважливіші теми, найгостріші емоції і конфлікти, співвіднести їх з сьогоднішніми реаліями і спробувати передбачити майбутнє.
YUKO
Зелений театр
25 травня, 19.00
Вартість: 400 грн
Придбати квитки можна тут
Юлія Юріна і Стас Корольов познайомилися під час талант-шоу Голос країни і вже в чвертьфіналі шокували публіку спільним музичним номером.
Іван Дорн запросив музикантів на свій лейбл Masterskaya, в якому дует повністю розкрив творчий потенціал, випустив дебютний альбом і став одніим із найулюбленіших гуртів українців.
У Зеленому театрі YUKO презентують свій новий альбом DURA?, а це означає, що нас чекає справжній народний рейв з використанням фольклорних мотивів, чарівного вокалу Юлії та сучасної музики Стаса Корольова.
Суперлюди
Fedoriv Hub
26 травня, 15.00
Вартість: 800 грн
Придбати квитки можна тут
Щомісячна неформальна зустріч для підприємців в FEDORIV Hub.
Цього разу захід присвячений продажам і відповість на питання: як створювати команду з нуля та автоматизувати її роботу?, Як управляти відділом продажів в цифровому світі та інші питання.
Запрошені експерти з різних сфер діяльності поділяться досвідом, спробують застерегти вас від повторення власних помилок і розкажуть про найуспішніші робочі кейси.
Друга частина заходу – це нетворкінг. Тут можна познайомитися з лекторами та іншими учасниками.
Всіх учасників івенту додадуть в закриту групу з доступом до ексклюзивних матеріалів від команди Суперлюди.
Ніно Катамадзе
Жовтневий палац
26 травня, 19.00
Вартість: 450-3150 грн
Придбати квитки можна тут
Ніно Катамадзе не потребує реклами – її авторитет безперечний. Щоб цього досягти, співачці достатньо регулярно виходити на сцену і радувати шанувальників своїм голосом.
Кожен її приїзд перетворює звичайний день на свято, а цього разу приводом зібратися разом став день Незалежності Грузії – 26 травня.
У виступі візьме участь оркестр і запрошені гості, серед яких британська рок-група Quintessence.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.