На вихідних кияни зможуть відвідати найкращі події міста. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати виступ HVOB або концерт YUKO.

Також є можливість дізнатися багато нового на зустрічі Суперлюди.

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Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

HVOB

Atlas

24 травня, 19.00

Вартість: 800-1600 грн

Придбати квитки можна тут

Австрійська група HVOB (Анна Мюллер і Пол Уолнер) готується до нового концертного туру з презентацією альбому Rocco.

Щоразу австрійський електронний дует перетворює свій виступ на концептуальний витвір мистецтва – цього разу музиканти представлять слухачам 13 драматичних історій про звільнення і прощення.

Можливість побувати на виступі дуету з’являється не так часто, тому прийти 24 травня в клуб Atlas варто.

Тріумфальна Арка

Мала опера

25 травня, 18.00

Вартість: 300-500 грн

Придбати квитки можна тут

Книги Еріха Марії Ремарка нагадують початок дорослішання – в його історіях романтична вигадка стикається з суворою реальністю.

Сьогодні його твори залишаються актуальними і такими, які вчергове підкреслюють звання письменника як документаліста своєї епохи.

Театральна команда Малої Опери препарувала культовий класичний твір Тріумфальна арка, щоб винести на сцену тільки найважливіші теми, найгостріші емоції і конфлікти, співвіднести їх з сьогоднішніми реаліями і спробувати передбачити майбутнє.

YUKO

Зелений театр

25 травня, 19.00

Вартість: 400 грн

Придбати квитки можна тут

Юлія Юріна і Стас Корольов познайомилися під час талант-шоу Голос країни і вже в чвертьфіналі шокували публіку спільним музичним номером.

Іван Дорн запросив музикантів на свій лейбл Masterskaya, в якому дует повністю розкрив творчий потенціал, випустив дебютний альбом і став одніим із найулюбленіших гуртів українців.

У Зеленому театрі YUKO презентують свій новий альбом DURA?, а це означає, що нас чекає справжній народний рейв з використанням фольклорних мотивів, чарівного вокалу Юлії та сучасної музики Стаса Корольова.

Суперлюди

Fedoriv Hub

26 травня, 15.00

Вартість: 800 грн

Придбати квитки можна тут

Щомісячна неформальна зустріч для підприємців в FEDORIV Hub.

Цього разу захід присвячений продажам і відповість на питання: як створювати команду з нуля та автоматизувати її роботу?, Як управляти відділом продажів в цифровому світі та інші питання.

Запрошені експерти з різних сфер діяльності поділяться досвідом, спробують застерегти вас від повторення власних помилок і розкажуть про найуспішніші робочі кейси.

Друга частина заходу – це нетворкінг. Тут можна познайомитися з лекторами та іншими учасниками.

Всіх учасників івенту додадуть в закриту групу з доступом до ексклюзивних матеріалів від команди Суперлюди.

Ніно Катамадзе

Жовтневий палац

26 травня, 19.00

Вартість: 450-3150 грн

Придбати квитки можна тут

Ніно Катамадзе не потребує реклами – її авторитет безперечний. Щоб цього досягти, співачці достатньо регулярно виходити на сцену і радувати шанувальників своїм голосом.

Кожен її приїзд перетворює звичайний день на свято, а цього разу приводом зібратися разом став день Незалежності Грузії – 26 травня.

У виступі візьме участь оркестр і запрошені гості, серед яких британська рок-група Quintessence.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.