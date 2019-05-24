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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

О 5.30 за київським часом SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутниками Starlink, призначеними для роздачі інтернету.

SpaceX

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками Starlink, які призначені для роздачі інтернету на Землю.

Запуск відбувся з авіабази на мисі Кейп-Канаверал (Флорида, США) в 5.30 за київським часом.

Читайте: Це аномалія: капсула ракети SpaceX згоріла на випробуваннях

До слова, це була третя спроба запустити ракету.

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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками / 4 фотографии

Нагадаємо, 16 травня SpaceX перенесла запуск Falcon 9 із супутниками Starlink через погану погоду.

Джерело: SpaceX

Фото: SpaceX

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