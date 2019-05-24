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Факти / Lifestyle

Від дзиґлика до галунки. Ви точно знаєте українську? – ТЕСТ

24 травня українці святкують День слов’янської писемності і культури. Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, як добре Ви знаєте українські слова, які вийшли з ужитку.

Від дзиґлика до галунки. Ви точно знаєте українську? – ТЕСТ

День слов’янської писемності і культури відзначають в Україні 24 травня. У цей день вшановують творців слов’янської писемності святих Кирила і Мефодія.

Це свято було встановлено указом президента від 17 вересня 2004 року.

Які українські слова вже вийшли з ужитку або використовуються вкрай рідко – пропонують пригадати Факти ICTV.

Наша мова надзвичайно багата та різноманітна. Зануримося в неї разом?

Читайте: Индик, Атени, та проєкція: що варто знати про зміни в правописі

Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису.

Фото: Dreamstime

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