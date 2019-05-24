Залізний порт – одне з найпопулярніших туристичних напрямків літнього відпочинку. Факти ICTV розповідають про те, як дістатися, де оселитися і скільки коштує відпочинок у Залізному порту влітку 2019-го року.

Молодіжний курорт Залізний порт популярний вже досить давно. Він знаходиться в Херсонській області на узбережжі Чорного моря.

Від Києва до Залізного порту 644 км. Ви можете доїхати до Херсона потягом, а потім на маршрутці, або ж автобусом з Києва прямо до місця призначення.

Сезон відпочинку триває все літо. Перш ніж визначитись, коли їхати у Залізний порт, гляньте температуру повітря та моря.

Погода

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води в морі Червень +25.6°C +19.6°C +21.6°C Липень +28.7°C +22.1°C +24.1°C Серпень +29.2°C +22.2°C +24.4°C

Житло

У Залізному порту безліч готелів, ви можете знайти собі підходящий без проблем. Ми ж підібрали вам декілька варіантів для проживання.

Готель Роксолана

















Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги / 4 фотографии

До послуг гостей відкритий плавальний басейн, сад, тераса, ресторан, парковка та безкоштовний Wi-Fi на території.

Комплекс знаходиться в 300 метрах від моря

Ціна у двомісному номері за добу 3 тис. грн. Харчування входить до вартості.

Садиба Фенікс

















Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги / 4 фотографии

Садиба має автостоянку, басейн, бар, номери з усіма зручностями поряд із морем. Відвідувачі відмічають смачні, не дорогі сніданки.

Ціна номерів напівлюкс за добу 378 грн.

Пансіонат Верона

















Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги / 4 фотографии

Верона знаходиться на березі моря. Номери з усіма зручностями, можна замовити їжу або ж самому приготувати щось на мангалі. Також є басейн, Wi-Fi та парковка.

Ціна однокімнатного номеру за добу 600-700 грн.

Пансіонат Манго

















Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги / 4 фотографии

Комфортабельний пансіонат на березі Чорного моря. Номери з усіма зручностями та з красивим видом на побережжя. Манго знаходиться далеко від голосних, нічних клубів, тому вночі вам ніхто не заважатиме спокійно спати.

Двомісний номер за добу коштує 650 грн.

Також у Залізному порту ви можете зняти приватне житло від 100 грн за добу, ціна залежить від розміщення кімнати. Чим ближче до моря ви хочете зняти кімнату, тим дорожче вам це обійдеться.

Пляж

Всі пляжі на курорті безкоштовні. Піщаний, приємний берег, на жаль, інколи деякі ділянки бувають засмічені.

Розваги

Залізний порт – молодіжний курорт, тут багато клубів та барів. Але крім нічного життя, у містечку є безліч розваг на воді: прокат катамаранів, водяних скутерів, можна проїхатись на банані до надувного острівця з гірками.

В Залізному порту можна відвідати інструктаж і навчитись пірнати з аквалангом у SEA Port.

Також на території пляжу є невеликий аквапарк. Працює він з 9.00 по 18.30.

Ціна: 200 грн.

Фото: Booking.com, firestock.ru, verona.in.ua