Жителі та гості столиці відзначать День Києва 25-26 травня.

День Києва цього року пройде 25-26 травня, а відзначати його будуть ще й у п’ятницю. У зв’язку зі святом влада столиці підготували для киян безліч заходів.

У столиці відбудеться концерт групи Space Дідьє Маруані. У Києві прозвучать хіти музиканта у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Виступ зможуть усі охочі, адже вхід на концерт вільний.

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На Контрактовій площі урочисто вишикується понад тисяча танцюристів, які виконають українську польку. Це буде зафіксовано в Книзі рекордів України.

Також у столиці відбудеться Міжнародний кінофестиваль Молодість, Міжнародний фестиваль Київський тиждень мистецтва Kyiv Art Week, Київський бал та різні спортивні заходи.

На святкування Дня Києва з міського бюджету виділено 2 млн грн.

Факти ICTV зібрали найкращі заходи для святкування Дня міста.

Контрактова площа

Space

Концерт Космічна симфонія групи Space. 26 травня з 20.00 до 22.00.

Святковий концерт

Святковий концерт за участю DZIDZIO. 25 травня з 19.00 до 22.00.

Київський бал

Проект Київський бал. 25 травня з 17.00 до 18.45, 26 травня — з 17.00 до 19.45.

Співоче поле

Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва Пісня над Дніпром імені Анатолія Авдієвського. 26 травня, 11.00.

Маріїнський парк

JAZZ KOLO

Художній проект JAZZ KOLO, Мушля. Початок 24 травня о 15.00.

Radioday

Фестиваль Radioday free open air, біля Маріїнського палацу. 25 травня з 12.00 до 22.00.

Спортивні заходи

IV Кубок Київського міського голови

Церемонія нагородження переможців IV Кубка Київського міського голови з шахів Кришталева туру серед учнів Києва в 2019 році, Колонний зал Київради 24 травня.

Міжнародний турнір з міні-футболу

Міжнародний турнір з міні-футболу Кубок мера Києва 2019, парк Місто спорту (Долобецький острів). 24,25 і 26 травня.

Race Horizon Park

Міжнародні змагання з велосипедного спорту Race Horizon Park, в рамках яких відбудуться гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan і Horizon Park Classic. 24,25 і 26 травня.

Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання Кубок столиці, міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений Дню Києва зі спортивного орієнтування. 24,25 і 26 травня.

Вітрильна регата

Вітрильна регата. Початок 25 травня о 9.00 на Київському річковому вокзалі, причал № 6 (біля церкви Святого Миколая).

Пробіг під каштанами

27-й спортивно-благодійний Пробіг під каштанами в центрі Києва. 26 травня з 08.00 до 15.00.

Міжнародний турнір з кікбоксингу

Міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва, естрада Хрещатого парку (біля арки Дружби народів). 26 травня з 9.00 до 21.00.

Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту (фінал), вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького). 26 травня з 13.00 до 19.00.

Сквер Франка

Фестиваль Країна Франкіана. 25-26 травня з 12.00 до 22.00.

Кінофестиваль Молодість

48-й Київський міжнародний кінофестиваль Молодість, кінотеатри Києва, Колонна зала Київради. 25 травня — 2 червня.

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