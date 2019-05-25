Гороскоп на червень 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на червень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У червні вашими діями керуватиме не розум, а внутрішні імпульси. Варто бути обережнішими у словах і діях, відмовитися від необдуманих вчинків, тоді справи, розпочаті в цей час, матимуть продовження.

Зараз багато що залежить від вашої внутрішньої впевненості, саме це допоможе домогтися ефективних результатів. Йтимуть справи неспішно, але через деякий час проект пустить міцне коріння.

Гроші у цей час витрачаються імпульсивно і часто не на те, що потрібно. Пам’ятайте про це, коли вирішите купити щось за імпульсом бажань.

Гороскоп для Тельців

У червні Тельцям захочеться зайнятися зміцненням любовних стосунків. І не дарма, адже у цей час добре закладати основу для кохання, відпочинку, розваг. Зараз ви все бачите більш оптимістично, але це тільки плюс.

Період сприятливий для виступів на публіку, зростання популярності. Можливий певний комерційний успіх, отримання прибутку. Період сприятливий для ділових візитів, створення об’єднань і відкриття підприємств.

Ризик цього місяця – гроші. Ваш бюджет може бути підірваний дорогими покупками, але можливі і подарунки.

Гороскоп для Близнюків

Для Близнюків червень – період активності. У вас з’являться нові ідеї, зросте ваша товариськість. Кількість громадських зв’язків також зростає.

Відмінний час для отримання нових знань у своїй професійній діяльності або у роботі за сумісництвом.

Хороший період для укладення вигідних угод, для початку відрядження.

Гороскоп для Раків

Червень для Раків – місяць активності і легкості. Однак варто бути обережними зі своїми емоціями, зараз ви особливо імпульсивні, налаштовані войовничо.

Також варто стримати пориви своїх бажань, оскільки це може призвести до необдуманих вчинків, прийняття поспішних рішень. Пам’ятайте, що підвищене честолюбство може багато зіпсувати.

У цей період можливе посилення головного болю, загострення проблем з серцем, можливі також травми від ударів, порізів або вогню.

Гороскоп для Левів

Червень – вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте приріст життєвих сил і енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів, товаришів по службі.

Можливо, колектив або начальство покладе на вас деякі обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких ви зможете просунутися кар’єрними сходами, отримати премію.

Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

Сприятливий місяць для вирішення проблем та усунення перешкод у любові і сімейних стосунках. За певних зусиль вам вдасться значно гармонізувати цю сферу.

Гороскоп для Дів

У червні Діви можуть відчути сильну втому та емоційне перенапруження. Ви перевантажені роботою, що призводить до постійного стресу. Вихід з цієї ситуації один – відпочинок.

Не варто поспішати ухвалювати рішення, висловлювати свої ідеї або думку, оскільки зараз підвищена конфліктність.

Звузьте коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від укладення угод, від підписання важливих паперів.

Гороскоп для Терезів

У червні Терезам вдасться вирішити багато виробничих і ділових проблем. Скористайтеся цим періодом для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами.

Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Сприятливий час для участі у брифінгах, конференціях, для виступів, для впливу на розум інших. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати свою позицію та інтереси.

Вдало складуться відрядження, відвідування громадських заходів. Знання та відомості, які ви отримаєте протягом місяця, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися.

Гороскоп для Скорпіонів

Порада для Скорпіонів – це не йти на ризиковані вчинки, оскільки це призведе до стресової ситуації.

У партнерстві і шлюбі помітні не завжди позитивні прагнення до влади і впливу на інших. Ви намагатиметеся знайти нейтральну позицію, але перебуватимете у центрі уваги і задаватимете тон.

Прагнення до діяльності дозволить вам енергійно взятися за справу і вирватися вперед. Успіх не змусить на себе довго чекати.

Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення. Але самовпевненість в ухваленні рішень може призвести до вкладення коштів, які не принесуть прибутку.

Гороскоп для Стрільців

Зараз ви не здатні сприймати дійсність об’єктивно. У червні відчуватимете нервозність, неуважність і дратівливість як у діловому житті, так і в особистих відносинах.

Червень – несприятливий період для ділових справ, можливі конфлікти, складності у спілкуванні. Але якщо ви зможете приборкати свою імпульсивність, то знайдете чимало точок розуміння з діловими партнерами, компаньйонами і керівництвом.

Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів.

Гороскоп для Козерогів

Це ідеальний період для дружнього спілкування, для кохання, шлюбу і сімейного життя, для соціальної активності. Особливо сприятливим можна вважати укладення офіційних союзів, партнерства.

Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхненні і здатні заразити цим підйомом співробітників і компаньйонів, навіть керівництво.

Хороший період для проведення офіційних зустрічей, зустрічей зі спонсорами, урочистих прийомів. Особливо вдалий місяць для людей, пов’язаних з будівельною сферою, архітектурою і антикваріатом. Можете розраховувати на отримання позики або кредиту, успішне вирішення юридичних справ.

Гороскоп для Володіїв

У червні Водолії випромінюють упевненість, що сприяє підвищенню настрою і бадьорості духу.

Цей період вважається найбільш благополучним для ділових переговорів, підписання угод. Легкість протікання розумових процесів, загострення розумового сприйняття, пам’яті та інтуїції допоможуть вам вирішити багато важливих питань. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства.

Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів для переорієнтації на новий вид діяльності.

Успішно складаються стосунки з дітьми. При необхідності ви зможете з успіхом взяти на себе роль лідера у родині або у парі.

Гороскоп для Риб

Червень – сприятливий для візитів до керівництва, для відвідування офіційних інстанцій. Ви отримаєте радість від спілкування з коханими і членами родини.

Цей час ви можете успішно використати для гармонізації відносин з протилежною статтю, для встановлення миру і злагоди у родині або в особистих відносинах.

Слушна нагода для заручин, одруження, для освідчення.