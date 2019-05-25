PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 25 травня

Яким буде 25 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприятливий для більшості справ. Підходить для починань, покупок.

Сьогодні можуть вдаватися будь-які громадські та суспільні взаємодії. Особливо сильний день для того, щоб чути поради, що називається, з простору, від Всесвіту. Тобто можна відправити запит і відпустити ситуацію і є ймовірність почути відповідь, наприклад, від випадкових перехожих, але бажано при цьому бути відкритими до будь-якого роду інформації. Також сьогодні хороший день для консультантів і консультацій у принципі. Поради можуть бути вельми корисні і до речі.

День також хороших для розваг, зустріч з друзями. Добре знайти час і на отримання задоволень і насолод, наприклад, це може бути похід в театр, на концерт. Все, що пов’язано з музикою, також сьогодні може принести радість і задоволення. Високі результати і задоволення можуть принести будь-які дії зі створення затишку і атмосфери у будинку. День вдалий для лікування, проведення медичних процедур.

Для закінчення справ, суворих і агресивних дій день непотрібний.

Сприятливо: початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся.

Читайте: На вихідні у Києві зміниться маршрут громадського транспорту (КАРТА)

До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка