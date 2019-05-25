Яким буде 25 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для більшості справ. Підходить для починань, покупок.

Сьогодні можуть вдаватися будь-які громадські та суспільні взаємодії. Особливо сильний день для того, щоб чути поради, що називається, з простору, від Всесвіту. Тобто можна відправити запит і відпустити ситуацію і є ймовірність почути відповідь, наприклад, від випадкових перехожих, але бажано при цьому бути відкритими до будь-якого роду інформації. Також сьогодні хороший день для консультантів і консультацій у принципі. Поради можуть бути вельми корисні і до речі.

День також хороших для розваг, зустріч з друзями. Добре знайти час і на отримання задоволень і насолод, наприклад, це може бути похід в театр, на концерт. Все, що пов’язано з музикою, також сьогодні може принести радість і задоволення. Високі результати і задоволення можуть принести будь-які дії зі створення затишку і атмосфери у будинку. День вдалий для лікування, проведення медичних процедур.

Для закінчення справ, суворих і агресивних дій день непотрібний.

Сприятливо: початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.