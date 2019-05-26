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День Києва: що ви знаєте про столицю України – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують вам перевірити свої знання історії столиці України.

киев

26 травня українці відсвяткують День Києва.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте нашу столицю.

Читайте: День Києва 2019: куди піти у столиці

Ми придумали 11 запитань, на які не так-то просто відповісти.

Нагадаємо, в День Києва 25-26 травня в столиці тимчасово обмежать рух транспорту на деяких вулицях.

Фото: skyandmethod.com

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