26 травня до Дня Києва у столиці проведуть безкоштовні екскурсії по семи маршрутах.
26 травня на День Києва проведуть безкоштовні екскурсії містом.
Проект дає можливість познайомитися з історією Києва, пройтися вулицями, скверами та парками столиці з професійними гідами міста.
На вибір пропонується сім екскурсій:
- Прогулянка від Фараона до Рейтера об 11.00.
- Прогулянка Київські дворики о 12.00.
- Екскурсія Володимирська гірка о 15.00.
- Екскурсія від Європейської площі до метро Арсенальна о 16.15.
- Екскурсія Вечірні вогні над Дніпром о 17.15
- Екскурсія Чарівні Липки о 18.00.
- Оглядова екскурсія містом (екскурсія німецькою мовою) о 18.00.
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Для безкоштовної участі в екскурсіях необхідно зареєструватися на сторінці у Facebook, залишивши у коментарях позначку +.
До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.