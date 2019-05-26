26 травня до Дня Києва у столиці проведуть безкоштовні екскурсії по семи маршрутах.

26 травня на День Києва проведуть безкоштовні екскурсії містом.

Проект дає можливість познайомитися з історією Києва, пройтися вулицями, скверами та парками столиці з професійними гідами міста.

На вибір пропонується сім екскурсій:

Прогулянка від Фараона до Рейтера об 11.00.

об 11.00. Прогулянка Київські дворики о 12.00.

о 12.00. Екскурсія Володимирська гірка о 15.00.

о 15.00. Екскурсія від Європейської площі до метро Арсенальна о 16.15.

о 16.15. Екскурсія Вечірні вогні над Дніпром о 17.15

о 17.15 Екскурсія Чарівні Липки о 18.00.

о 18.00. Оглядова екскурсія містом (екскурсія німецькою мовою) о 18.00.

Читайте: День Києва 2019: афіша заходів

Для безкоштовної участі в екскурсіях необхідно зареєструватися на сторінці у , залишивши у коментарях позначку +.

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.