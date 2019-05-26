Яким буде 26 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє, з одного боку, прояву активності, а з іншого, бажано знаходити час для відпочинку, відновлення енергії.

Баланс між діяльністю і розслабленням допоможе зберегти сили і не відчувати себе на рівні вигорання.

По можливості варто виключити велику соціальну активність.

Дуже сприятливо проявляти фізичну активність і перебувати побільше на свіжому повітрі, особливо поблизу водойм.

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Можуть бути вдалими будь-які катання-на велосипедах, самокатах, мотоциклах і т.п.

Можна вирішувати питання з автотранспортом. Також сприятливі будь-які процедури, як лікувальні, так і профілактичні, пов’язані з омолодженням і все, що стосується збільшення тривалості життя.

Інтелектуальна активність також знаходиться на високому рівні, тому будь-які освітні заходи і вивчення чого-небудь може принести благодатні плоди.

Сьогодні бажано проявляти великодушність, милосердя.

Грубих і негативних вчинків і висловлювань варто уникати, так само як і рішення великих фінансових питань.

Сприятливо: стрижка волосся.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.