PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 26 травня

Яким буде 26 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприяє, з одного боку, прояву активності, а з іншого, бажано знаходити час для відпочинку, відновлення енергії.

Баланс між діяльністю і розслабленням допоможе зберегти сили і не відчувати себе на рівні вигорання.

По можливості варто виключити велику соціальну активність.

Дуже сприятливо проявляти фізичну активність і перебувати побільше на свіжому повітрі, особливо поблизу водойм.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 20 до 26 травня

Можуть бути вдалими будь-які катання-на велосипедах, самокатах, мотоциклах і т.п.

Можна вирішувати питання з автотранспортом. Також сприятливі будь-які процедури, як лікувальні, так і профілактичні, пов’язані з омолодженням і все, що стосується збільшення тривалості життя.

Інтелектуальна активність також знаходиться на високому рівні, тому будь-які освітні заходи і вивчення чого-небудь може принести благодатні плоди.

Сьогодні бажано проявляти великодушність, милосердя.

Грубих і негативних вчинків і висловлювань варто уникати, так само як і рішення великих фінансових питань.

Сприятливо: стрижка волосся.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка