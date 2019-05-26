Актори Дизель шоу пожартували на тему заторів на київських дорогах.

У номері Дизель шоу показують чат водіїв, які зупинились у заторах через ремонтні роботи.

Спершу дописувачі чату намагаються зрозуміти у чому причина заторів – версії розійшлися.

Хтось каже, що проблема в ремонті Шулявського мосту, інші кажуть, що на сталася ДТП.

Люди хвилюються, що не встигнуть на роботу, але керівництво також зупинилося в потоці машин, поліція не може доїхати до місце ДТП, а тим часом Віталій Кличко велосипедом добирається на роботу.

Люди бідкаються, що не можуть зрушити з місця, а Кличко переконує, що треба пересідати на велотранспорт і робити Київ спортивним містом.

Чим закінчується дискусія дивіться у новому випуску Дизель шоу!

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Нагадаємо, коміки Дизель Шоу пофантазувати на тему того, як веде себе чоловік, коли дружина вперше залишає його вдома з дитиною.