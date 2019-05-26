PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Про що говорять водії, коли стоять у заторах – Дизель шоу

Актори Дизель шоу пожартували на тему заторів на київських дорогах.

Про що говорять водії, коли стоять у заторах – Дизель шоу

У номері Дизель шоу показують чат водіїв, які зупинились у заторах через ремонтні роботи.

Спершу дописувачі чату намагаються зрозуміти у чому причина заторів – версії розійшлися.

Хтось каже, що проблема в ремонті Шулявського мосту, інші кажуть, що на сталася ДТП.

Люди хвилюються, що не встигнуть на роботу, але керівництво також зупинилося в потоці машин, поліція не може доїхати до місце ДТП, а тим часом Віталій Кличко велосипедом добирається на роботу.

Люди бідкаються, що не можуть зрушити з місця, а Кличко переконує, що треба пересідати на велотранспорт і робити Київ спортивним містом.

Чим закінчується дискусія дивіться у новому випуску Дизель шоу!

ЧитайтеНові артисти та нові номери: Дизель-шоу повертається

Нагадаємо, коміки Дизель Шоу пофантазувати на тему того, як веде себе чоловік, коли дружина вперше залишає його вдома з дитиною.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відмовки батька, який боїться залишатися з 3-місячним сином – Дизель Шоу
Дизель шоу: як вижити священикам РПЦ в Україні після томосу
Вижити за всяку ціну – новий ситком Дизель Студіо для ICTV
Дизель шоу: як гондольєр зіпсував романтичне побачення
У купальниках і без: голий флешмоб вчителів у Дизель шоу
Хочуть Віктора Павлика: чат школярів напередодні випускного
Секретна зброя України на Євробаченні 2019 – номер Дизель шоу
Дизель шоу: як зняти недороге житло у Києві
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка