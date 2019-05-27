Міжнародний день захисту дітей святкують 1 червня. Історію свята та особливості святкування розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

День захисту дітей відзначають у більш як 60 країнах світу. Свято, яке асоціюють із морозивом, атракціонами і початком таких довгоочікуваних літніх канікул, має насправді зовсім не розважальний підтекст.

Історія свята

Це одне з найстаріших міжнародних свят.

Ідея відзначати його виникла 1 червня 1925 року. Цього дня генконсул Китаю у Сан-Франциско відшукав у місті китайських дітей-сиріт і влаштував для них урочисті заходи з нагоди національного свята, що символізує початок літа – Дуань-у-Цзе.

1 червня 1925 року у Женеві відбулася перша міжнародна конференція, під час якої тривало обговорення проблем дітей.

Вважається, що ці дві події стали визначальними у виборі дати свята.

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Офіційним роком народження Міжнародного дня захисту дітей вважають 1949 рік, коли в Парижі відбулася спеціальна сесія, на якій і було вирішено заснувати дитяче свято.

Становище дітей по всьому світі у післявоєнний період збентежило суспільство: багато неповнолітніх лишилися сиротами, без домівок, їжі та з хворобами.

У 1959 році ООН ухвалила Декларацію прав дитини, але документ мав рекомендаційний характер. А у 1989 році організація представила – Конвенцію про права дитини.

День захисту дітей в Україні

У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, однак відзначати свято почала з 1998 року – після підписання 30 травня президентом Леонідом Кучмою указу про День захисту дітей.

Як відзначають свято

У цей день дітям зазвичай дозволяють все, однак свято, орієнтоване на дорослих, бо головна мета – розказати про проблеми і труднощі дітей у всьому світі, наголосивши на важливості захисту їхніх прав.

1 червня в багатьох країнах світу (зокрема, США, Чехії, Литві, Білорусі) тривають акції проти абортів, також збирають кошти на лікування онкохворих дітей.

У цей день світова спільнота закликає також зупинити домашнє насильство, проводити освітні компанії для дітей з інформацією про те, куди вони можуть звернутися в разі обмеження їхніх прав.

Нагадаємо, діти-сироти отримають допомогу від КМДА до кінця 2019 року.