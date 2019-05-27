Гороскоп на тиждень з 27 травня до 2 червня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 27 травня до 2 червня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У ці дні збільшується фізична і психічна активність, ви стаєте імпульсивнішими, заповзятливішими та ініціативнішими, а також виражаєте прагнення до першості, зростає азарт. Це період спонтанної діяльності, під час якого хочеться негайно реалізувати всі народжені ідеї та задуми. На перший план виходять особисті інтереси.

Гороскоп для Тельців

Загострюється почуття любові, тоншає естетичний смак, підвищується апетит. Ви стаєте спокійнішими, грунтовнішими, приземленішими та обережнішими, а також повільнішими. Інші люди вас сприймають впертими, вередливими, образливими. Умовити вас на що–небудь дуже важко через те, що загострюються підозрілість і недовірливість.

Гороскоп для Близнюків

Обставини дозволять віднайти задоволеність собою, відчути приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім і великодушність сприятливо позначаться на вашій репутації, викликаючи у навколишніх почуття, які допоможуть вам у досягненні особистих цілей. Керівництво або ті, хто впливає на ваше життя, будуть схильні підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості.

Гороскоп для Раків

Період буде дуже плідним, якщо виявите фізичну активність. Вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією та ризиком. Життя розбурхує вас, змушує активно розкриватися, використовувати вольові якості. Ви цілком здатні впоратися з усім, але ваші вчинки можуть призвести до перевтоми.

Гороскоп для Левів

Впевненість у собі, фізичний і духовний стан будуть на високому рівні. Гарний час для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте приплив життєвих сил та енергії, з’являються нові ідеї для творчого самовираження, лідируєте серед своїх друзів. Хороші стосунки на роботі. Відрядження для вирішення службових справ пройдуть вдало.

Гороскоп для Дів

Інформація не зачіпає вас так, як в інший час. У вашому житті багато новин і спілкування. Однак це звістки, які представляють інтерес короткий час, але можуть бути корисні з практичної точки зору трохи пізніше. У ці дні вам подобається грати словами, беззлобно жартувати над іншими, влаштовувати розіграші. Щоб не було неприємних наслідків, ви змушені приймати правила гри інших людей.

Гороскоп для Терезів

Імпульсивні і різкі реакції, висунення зависоких вимог до інших людей можуть призвести до втрати симпатії та поваги з їхнього боку. Спрямовуйте свою енергійність до конструктивних суперечок і дискусій, контролюйте себе, щоб не доводити до конфліктів. Якщо вам це вдасться, то зможете поліпшити своє становище, зокрема матеріальне.

Гороскоп для Скорпіонів

Зростає підтримка співробітників і партнерів. Ви зможете заслужити похвалу від керівництва, активно впливати на думку компаньйонів. Все це зіграє вам на руку під час вирішення ділових проблем. Ви активні у спілкуванні, в утвердженні власної думки і вираженні своїх інтересів, а це може неоднозначно вплинути на ваші сімейні та любовні стосунки. Спрямуйте свою активність і підприємливість у мирне русло, уникайте конфліктів і претензій до партнера.

Гороскоп для Стрільців

У цей період не варто ухвалювати важливі рішення, бо через невпевненість у собі можна легко припуститися помилки. Остерігайтеся участі в боротьбі за вплив, зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистоянь з керівництвом і владою, офіційними організаціями. Вас тягне до сильних та енергійних людей, але стосунки з ними ви зможете будувати лише на взаємовигідних засадах.

Гороскоп для Козерогів

Час підвищеної конфліктності в сім’ї та в особистих стосунках. Рішення ділових і виробничих питань супроводжуються особистими протистояннями, зіткненнями думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активність у професійних і політичних справах. Однак за правильної оцінки ситуації в соціальних питаннях тиждень може бути дуже конструктивним. Якщо є така можливість, не плануйте важливі переговори та наради, відповідальні виступи, ухвалення угод і великі витрати.

Гороскоп для Водоліїв

Громадська діяльність приносить задоволення, так само, як і виконання службових обов’язків. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, давніх планів. Допомога і підтримка приходять самі собою, а пошук покровителів, меценатів та інвесторів приносить результати. Легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію.

Гороскоп для Риб

Зміцнюється впевненість в собі, сила волі, здатність реалізації, розумова активність. Легше будуть долатися перешкоди, а загальна поведінка буде визначатися динамікою. Фінансові операції, завдяки загостреності чуття, будуть доведені до успішного завершення. Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете заслужити похвалу від керівництва, а також активно впливати на думку компаньйонів по бізнесу.