Рейси до Барселони SkyUp здійснює з 25 травня 2019 року з трьох українських міст.

Регулярні рейси до Барселони (Іспанія) SkyUp запустила з 25 травня 2019 року. Літаки української компанії літатимуть із Харкова, Запоріжжя та Одеси.

Регулярні рейси з українських міст будуть виконуватися двічі на тиждень: по середах і суботах.

Квиток на літак до Барселони з Харкова обійдеться від 2,9 тис. грн. в одну сторону.

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За квиток на літак до Барселони з Одеси потрібно буде заплатити від 2,5 тис. грн в одну сторону. З цього міста рейси здійснюватимуться у період літньої навігації – з 25 травня до 26 жовтня.

До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартує рейс Київ – Ніцца.

Джерело: SkyUp