Вознесіння Господнє – свято зі змінною датою, яка залежить від Великодня. У 2019 році воно припадає на 6 червня, тобто на 40-й день після Великодня.

Вознесіння Господнє – свято, яке залежить від Великодня. Воно випадає завжди в четвер на 40-й день після світлого Воскресіння Христового.

У 2019 році православний Великдень святкували 28 квітня, відповідно Вознесіння буде 6 червня. Католики святкуватимуть Вознесіння Господнє також 6 червня.

На 40-й день після воскресіння Ісус Христос, який весь цей час знаходився серед учнів, вознісся на небо, чим відкрив вхід у Царство Небесне і подарував людям надію на порятунок їхніх грішних душ, прощення і вічне життя.

Спаситель вивів апостолів із Єрусалиму на Елеонську гору, благословив їх, піднімаючись у небо, і зник за хмарами.

У народі Вознесіння традиційно пов’язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві.

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