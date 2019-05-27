Міжнародний день захисту дітей святкують 1 червня. Кілька цікавих лайфхаків для батьків, які допоможуть вам бути ближчими зі своїми дітьми – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День захисту дітей відзначають у більш як 60 країнах світу. Батьківські будні далеко не схожі на яскраві глянцеві фото і веселі фільми. У них дуже багато турбот, хвилювань і тривог, скоротити які допомагають лайфхаки, які перевірені на практиці іншими татами і мамами.

Знайдіть золоту середину між строгістю і демократією.

Не найкраща ідея грати у доброго і поганого батька. Так, у багатьох сім’ях мама все дозволяє, а батько забороняє або навпаки. Такого бути не повинно. Діти не завжди можуть зрозуміти, що це робиться для їхнього блага і найчастіше тримають образу на одного з дорослих.

Є два основних правила у відносинах з дітьми – порозуміння та взаємоповага. Якщо ви з дитинства прищеплюватимете і демонструватимете дитині ці якості, вони їй дуже допоможуть у майбутньому. І не лише чадо, але і його оточення скажуть вам спасибі!

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Більше говоріть. Розмови не повинні зводиться до єдиного як навчання. Розповідайте один одному цікаві факти, смішні ситуації і радьтеся – так дитина завжди почуватиметься важливою.

Підтримуйте один одного.

Неважливо, виходить у дитини чи ні, підтримайте її з черговою ідеєю. Так, це може бути ветеринарна для мурашок і черв’яків або створення чогось.

Цікавтеся і вірте!

Так, вам може здатися ідея абсурдною, але дитина розвиває свою фантазію і шукає себе. Допоможіть їй, підіграйте і самі повірте у те, що вона робить.

Може, через кілька років саме ваше дитя складе конкуренцію Ілону Маску, тому що саме ви її підтримали у потрібний момент.

Ми зібрали кілька цікавих лайфхаків, які коли-небудь використовували батьки, щоб бути ближчими до своїх дітей і проводити весело час разом.

Тато став влогером заради своїх дітей

Батько п’ятьох дітей з Великої Британії Джастін Сміт завів канал на YouTube заради того, щоб більше спілкуватися зі своїми дітьми, яких складно відірвати від гаджетів.

Влогер з чоловіка вийшов успішний: вже після другого відео про нього написала місцева газета, а після четвертого він ледве встигав відповідати на запити про інтерв’ю.

– Я просто вже не можу дивитися на голови своїх дітей, опущені до екранів їх телефонів. Так що, якщо єдиний спосіб спілкуватися з ними – це завести свій власний влог, нехай буде так. Цю ідею мені підказала моя стара подруга. Присвячую це всім іншим батькам, які вже втомилися спостерігати, як їхні діти око не відривають від телефону.

Любов до спорту Американець, стурбований тим, що його діти мало рухаються, зібрав гребний тренажер зі вбудованим генератором, від якого працює ігрова приставка. Щоб діти могли пограти у приставку, одному з них доводиться постійно гребти. За словами чоловіка, дітям подобається тренажер зі вбудованою світловою шкалою. Іноді хлопчики змагаються, хто запалить шкалу яскравіше і хто зможе зробити більше енергії.

Привчити дитину до здорової їжі

Мешканка Мельбурна Леле Мохмед – жінка дуже креативна. Побачивши, що її син Джейкоб ні в яку не погоджується їсти корисні продукти, Леле не розгубилася і придумала вкрай оригінальний вихід із ситуації.

Щоб умовити сина їсти здорову їжу, молода жінка вирішила перетворити обід малюка на справжнє свято – а точніше, перетворити страви в персонажів його улюблених мультфільмів.













Як стати дитині другом? Топ-3 лайфхаки для батьків / 3 фотографии

Нагадаємо, ми писали про історію Дня захисту дітей.