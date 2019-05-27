У 2019 році Трійця припадає на 16 червня.

Щороку Трійцю православні християни відзначають у різні дати. Це пов’язано зі змінною датою Великодня. Трійцю святкують на 50 день після Великої неділі.

Таким чином, оскільки цього року Великдень був 28 квітня, то Трійця припадає на 16 червня.

Католики святкують Трійцю через тиждень після того, як це свято пройде у православних християн. Таким чином, у 2019 році католики відзначатимуть Трійцю 23 червня.

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До речі, на Трійцю на українців чекає додатковий вихідний у червні. Таким чином, християни відпочиватимуть три дні поспіль: 15, 16 і 17 червня.