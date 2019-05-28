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Факти / Lifestyle

Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги

Яку суму доведеться викласти за святкування випускного вечора 2019 – читайте в матеріалі.

Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги

До кінця навчального року залишилися лічені тижні. А, отже, незабаром випускні вечори. Дівчата вже шукають випускні сукні, замовляють макіяж і зачіску, хлопці у пошуках елегантних костюмів.

Яку суму потрібно витратити батькам цього року на випускний – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Місце святкування

Ціни на випускний порівняно з минулим роком не надто зросли. Середній чек на людину становитиме приблизно на 5-10% вище, ніж у 2018-му.

Святкування випускного в середньому кафе обійдеться мінімум в 1,5-2 тис. грн з людини, включаючи алкоголь.

Для тих, хто вважає за краще виїжджати на природу з шашликами, можна вкластися і в 500 грн з людини. За бажання можна орендувати великий навіс або альтанку, які обійдуться в 4-20 тис. грн, залежно від її розмірів.

Випускні сукні та костюми

Яскрава та пишна випускна сукня коштуватиме від 3 тис. грн до 5 тис. грн. За брендовий одяг доведеться викласти від 10 тис. грн.

За макіяж, зачіску і манікюр додатково доведеться викласти приблизно 1 тис. грн.

Пристойний варіант чоловічого костюму обійдеться не менше, як у 2-4 тис. грн. Заощадити можна, взявши його в оренду. Зазвичай за неї платять 20-30% вартості вбрання.

Читайте: Сукня на випускний 2019: чи варто брати наряд в оренду і які ризики

На аксесуари та святкове взуття також доведеться витратитися. Наприклад, жіночий клатч до сукні коштуватиме близько 600-700 грн,  жіночі та чоловічі туфлі – від 800 до 2,5 тис. грн.

Послуги фотографа обійдуться в середньому ще від 800 грн за годину. Відео-оператору доведеться заплатити від 2 тис. грн.

Ведучий випускного вечора коштує 3-5 тис. грн, музиканти або ді-джеї – до 5 тис. грн.

Фотоальбом випускника додає до загального чеку ще 500-700 грн. Сюди ж можна приплюсувати витрати  на квіти і подарунки вчителям.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли випускний і останній дзвоник 2019 в школах України.

Фото: Dreamstime

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