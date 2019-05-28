Попереду літо – сезон канікул і відпусток. Як не зіпсувати відпочинок і вибрати тур і готель правильно – розкажуть Факти ICTV.

Вибрати тур і готель в Єгипті – на перший погляд легке завдання, але насправді це не зовсім так. Від вибору туру та готелю повністю залежить якість відпочинку та загальні емоції, які ви отримаєте від відпустки. Отож, ми підготували для вас корисні поради, які допоможуть вам підібрати найкращий готель і тур.

Для початку варто визначитися, як саме ви хочете провести час: відвідувати екскурсії, танцювати на вечірках чи просто лежати під пальмами та попивати холодні коктейлі. А потім, відштовхуючись від вподобань та бюджету, можна шукати тур.

На що варто звертати увагу, обираючи тур і готель:

1. Місто. Передусім потрібно звертати увагу на населений пункт. Чи є там аеропорт, яка відстань до основних пам’яток, що подивитися, чи є там магазини та розваги. Найпопулярніші курорти Єгипту – Шарм-ель-Шейх і Хургада. Якщо ж вам до вподоби спокій і зближення з природою, то більше підійдуть Макаді Бей, Ель Гуна, Сафага.

2. Назва готелю, кількість зірок – це те, що описує стан готелю: професійність персоналу, якість їжі, стан номерів. Проте краще зупинятися в мережевих готелях світових брендів, навіть якщо їх рейтинг нижчий, ніж у місцевих.

3. Берегова лінія. Краще обирати готелі з першою береговою лінією, в інакшому випадку вам доведеться щодня долати певну відстань до моря, що дуже виснажливо влітку.

4. Які послуги внесені у вартість туру. Перевагу мають тури з системою all inclusive, де їжа, напої та деякі послуги входять у загальну вартість. Також варто звернути увагу на тип харчування, на те, чи є на території безкоштовний інтернет, скільки раз проводиться прибирання в номері, чи є в готелі лікар і які картки тут приймають.

5. Інфраструктура готелю. Як давно він збудований, коли востаннє проводився ремонт, чи є басейн, аквапарк, зелені насадження, спортзал, сауна, салон краси та все, що тільки може вас цікавити.

6. Відгуки. Почитайте відгуки про туроператора, в якого ви збираєтесь придбати тур, а також про готель, знайдіть відеоогляди.

7. Безпека. Наскільки готель захищений, як працює пропускна система, чи є відеонагляд, охорона, сейф.

8. Локації та розваги для дітей. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, важливо, щоб в інфраструктурі готелю були спеціальні місця для них: ігрові майданчики, басейни, водні гірки. Також поцікавтеся, чи будуть з дітьми проводити час аніматори, чи є для них спеціальні заходи, дискотеки тощо.

9. Відстань до пляжу, стан пляжу. Найкращий варіант – коли готель має власну пляжну зону, в такому випадку вона буде доглянутою і чистою. Інакше вам доведеться відвідувати загальні місця для купання або пляжі інших готелів.

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Єгипет – один з найпопулярніших туристичних маршрутів серед українців впродовж усього року. Плануйте поїздку завчасно, адже з наближенням літа попит і ціни підвищуються. А також враховуйте наші рекомендації щодо вибору туру і готелю, щоб ваша відпустка пройшла комфортно та незабутньо.

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