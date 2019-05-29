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Death Stranding – трейлер і дата виходу комп’ютерної гри

Вийшов новий трейлер комп’ютерної гри Death Stranding.

Death Stranding – трейлер і дата виходу комп’ютерної гри

Sony представила трейлер нової комп’ютерної гри Death Stranding. У ролику повідомляється про дату виходу новинки. Death Stranding вийде 8 листопада.

У трейлері можна побачити битви, як герой досліджує світ. Є також деталізація інвентарю, користувач може побачити, де зберігаються сходи.

Трейлер Death Stranding

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До речі, після анонса STALKER 2, яка вийде не раніше 2021 року, розробники оновили сайт першим зображенням гри і саундтреком.

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