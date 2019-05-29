Яким буде 29 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Загалом день сприяє більшості творчих справ.

Дії та вчинки бажано здійснювати виважено і обдумано, не бажано приймати поспішних рішень. Тому день більше спонукає до тихої та заспокійливої діяльності. Час сприяє операціям із нерухомістю, будівельним роботам, вирішенню фінансових питань і будь-якій діловій активності.

Добре сьогодні приділити увагу і надати підтримку іншим людям. Якщо є питання про те, яке ім’я підібрати дитині або придумати назву для організації, або бренду – усе що завгодно пов’язане з підбором і вибором імені, сьогодні може бути вельми успішним.

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Будь-які дії, спрямовані на здоров’я і лікування хвороб сьогодні матимуть успіх. А також для тих, кому цікава окультна і езотерична сторона життя, сприятливо займатися практиками на розвиток екстрасенсорних можливостей і дослідженнями потойбічного світу.

До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.