Джарилгач – найбільший за площею острів в акваторії Чорного моря на півдні Херсонської області. Як дістатися до українських Мальдів, де краще зупинитися, як вижити дикунами та що там можна побачити – розібралися Факти ICTV.

Острів Джарилгач – перлина в Чорному морі, найбільший острів на території України – 62 кв. м. З 2009 року вважається національним природним парком. Відпочинок на острові привабливий своїм особливим спокоєм, чистим морем, білосніжними пляжами та незайманою природою.

Як дістатися до острова

Від Києва до острова Джарилгач 780 км. Якщо добиратися на машині, то найкраще маршрутом Київ-Одеса-Миколаїв-Херсон-Скадовськ.

Якщо ж своїм ходом, то поїздом до Херсона, а там від залізничного вокзалу на маршрутці до Скадовська. Зазвичай їх ціна від 100 до 140 грн.

Дістатися зі Скадовська на острів Джарилгач можна в дві точки – коса Глибока і Маяки. У цьому вам допоможе водний транспорт, який регулярно курсує в літній сезон.

Побувати на острові можна і з екскурсіями, які пропонують найближчі курортні містечка – Залізний Порт, Лазурне, Приморське.

Також на Джарилгач влаштовують походи тривалістю в тиждень, де надають всі зручності для дикого відпочинку.

Погода

Клімат острова Джарилгач – помірний сухий. Кількість опадів не перевищує 400 мм на рік. Зими м’які, з середньою температурою – 1-2°С, літо – помірно жарке. Температура води може досягати +30°С.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Червень +28°C +17°C Липень +32°C +18°C Серпень +34°C +18°C

Море, пляжі та тваринний світ

40 км піщаних пляжів та чистота моря. Північне узбережжя омивається Джарилгацькою затокою, середня глибина якої не перевищує п’яти метрів. Влітку вода тепла і спокійна. Вхід у воду тут нагадує Скадовськ, але до глибини дійти можна набагато швидше.

Південне узбережжя омивається Каркінітською затокою, тут часто бувають шторми, через що може бути наплив медуз. Дрібнопіщаний пляж з поступовим та динамічним заглибленням – берег дикого моря.

Всі пляжі острова Джарилгач безкоштовні. Перешкодою між ними може стати відстань та велика кількість солоних озер (понад 200 штук).

Тваринний світ острова дуже різноманітний – 59 видів занесені до Червоної книги. У природних умовах тут живуть єнотовидні собаки, дикі кабани, муфлони, олені, козулі, лисиці та зайці. Нерідко тут можна побачити дельфінів, які граються біля берегів або супроводжують катери.





















Відпочинок на острові Джарилгач: пляжі, море та дика природа / 5 фотографий

На острові можна зустріти не тільки різноманітну кількість морських птахів, але і лагуну з лебедями.

Маяки або коса Глибока

У острова є дві локації, орієнтовані на прийом туристів – коса Глибока і Маяки.

Оскільки це національний природний парк, то всі будівлі тут виглядають, як тимчасова споруда.

Маяки – найбільш людна зона острова, так як тут знаходиться причал, до якого привозять туристів з найближчих курортів. Тут є джерело з прісною водою. Плюс цієї локації в тому, що за лічені хвилини можна переміститися з морського пляжу на затоку.

Завдяки катерам, які чекають на своїх туристів, тут завжди грає музика, також на них вам можуть запропонувати холодні напої, закуски або тільки зроблену рибну юшку.

Тут можна покататися на банані та оглянути маяки, на острові їх два, один – старий, другий – більш новий, який функціонує досі.









Відпочинок на острові Джарилгач: пляжі, море та дика природа / 2 фотографии

Коса Глибока – причал цієї локації приймає катери зі Скадовська. Тут не тільки прісна вода є, але і упорядкований пляж – навіси, шезлонги, бунгало, заклади громадського харчування, санвузли, намети та будиночки для проживання.









Відпочинок на острові Джарилгач: пляжі, море та дика природа / 2 фотографии

Прокат шезлонга зазвичай обходиться у близько 50 грн, день перебування під тіньовим навісом – 10-30 грн, бунгало – від 100 грн.

На косі можна покататися на водних атракціонах, пограти на спортивному майданчику, замовити екскурсію островом на автомобілі ЗІЛ.

До морського пляжу йти більше трьох кілометрів, тому на піші прогулянки розраховувати не варто, оскільки місцевість порізана озерами.

Проживання та харчування на острові

На острові є три варіанти житла для туристів.

Перший – у власних наметах. Якщо ж свого намету немає, то на острові його можна взяти в оренду – в середньому від 100 грн за добу.

Другий – намети з навісом з очерету, ціна від 150 грн за добу перебування двох-трьох гостей.

Третій – оренда будиночка з очерету та вагонки на косі Глибокій – 250-500 грн, що залежить від сезону і погоди.













Відпочинок на острові Джарилгач: пляжі, море та дика природа / 3 фотографии

Запропонувати харчування тут можуть в кафе У Гавриловича або ж на катерах, на яких були привезені туристи.

Приблизна ціна комплексного обіду від 80 грн, триразового харчування – від 150 грн за персону.

Пиво від 25 грн за келих, варена креветка від 25 грн за склянку.

Якщо ви вирішили відпочивати зовсім справжніми дикунами, тоді все приготування їжі зводиться до вогню. Всі необхідні продукти харчування настійно рекомендуємо взяти з собою, щоб вам не довелося їхати за ними в Скадовськ.

Мобільний зв’язок

Мобільний зв’язок є в тих самих двох локаціях – коса Глибока та Маяки. Головне, не забудьте взяти з собою гарний портативний зарядний пристрій, щоб не бігати в пошуку розеток.

Українські Мальдіви – саме так сьогодні туристи називають острів Джарилгач. Це відмінне місце для тих, хто любить спокій та дику природу. Головне, збираючи валізи, нічого не забути. Гарного відпочинку!

Фото: khers-on.com, dreamstime.com, kirillovka.ks.ua, kirillovka.ks.ua