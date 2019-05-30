Яким буде 30 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сприятливий день для більшості творчих справ. Слушна нагода для будь-яких духовних практик, церемоній. Також день сприяє вирішенню будь-яких матеріальних питань – фінансові операції, купівля-продаж, бізнес-регулювання тощо. Різного роду великі покупки і придбання також сьогодні доречні.

Крім духовних і матеріальних дій, добре приділити увагу і творчій складовій – заняттю музикою, танцями, живописом тощо. День вельми сприяє прояву щедрості і участі у благодійництві. Сьогодні бажано не перевантажуватися фізично, і знаходити час для відпочинку і відновлення. Будь-які заходи щодо завершення сьогодні будуть до речі.

День зовсім не сприяє прояву грубості та агресії. Ризик і подолання труднощів, швидше за все, не принесуть очікуваних результатів.

Сприятливо: стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.