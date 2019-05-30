Літо принесе киянам величезну кількість концертів улюблених виконавців і відривних фестивалів. Куди піти в червні розкажуть Факти ICTV.

Позаду вже весна, а справжнє літо починається прямо зараз. Допоможуть йому в цьому концерти, фестивалі та улюблені столичні заходи.

Вже можна думати про відпочинок, розваги, сонячні ванни або нічні прогулянки на пляж.

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Факти ICTV обрали найкращі івенти, що відбудуться у червні у Києві.

Godsmack

5 червня, 19.00

Stereo Plaza

Вартість: 1460-8800 грн

Придбати квитки можна тут

Американський хард-рок гурт на чотири роки занурилась у творче підпілля, щоб у минулому році тріумфально повернутись з When Legends Rise – цей реліз з багатозначною назвою довів, що Godsmack рано списувати з рахунків.

На презентації в Києві старі фанати будуть раді почути улюблені пісні, такі як I Stand Alone або Greed, а нові фанати дочекаються мейнстрімових рок-хітів, на кшталт Bulletproof, який став наочною демонстрацією змін, що відбулися з гуртом за час затишшя.

QUEEN SHOW starring MARC MARTEL

7 червня, 19.00

Національний палац мистецтв України

Квитки: 850 грн

Придбати квитки можна тут

У світі Bohemian Rhapsody визнана найпопулярнішою піснею XX століття і найкращим хітом минулої епохи. Але через 40 років після запису тисячі людей продовжують знайомитися з Queen через цю пісню.

Вихід фільму про Фредді Мерк’юрі знову зробив гурт популярним, тому складно придумати момент кращий, щоб відвідати їх триб’ют-шоу.

У 2011 році Марк Мартел брав участь у конкурсі для Queen Extravaganza. Він заспівав пісню Somebody To Love і вразив не тільки слухачів, а й барабанщика Queen Роджера Тейлора.

За короткий період відео зібрало більше мільйона переглядів, Мартел переміг у конкурсі і вирушив на гастролі. А вже цього літа найвідоміший вокальний двійник лідера Queen дасть концерт у Києві.

Бумбокс

5 червня, 19.00

Арт-завод Платформа

Вартість: 799 грн

Придбати квитки можна тут

Замість того, щоб розриватися на маленькі частини і спробувати виступити на всіх музичних фестивалях України, Андрій Хливнюк і його музична компанія вирішили, що краще на початку літа зібрати фанатів на великому сольному Бумбокс Family Show.

У день концерту Арт-завод перетвориться на виставкову залу імені улюбленого гурту.

Тут проводитимуть фотовиставку, автограф та фотосесії, майстер-клас з гри на барабанах від Олександра Люлякіна, презентації музичних сайд-проектів, ринок фанатського мерчу та знайомство з новим складом гурту.

VIDEOZHARA

8 червня-9 червня

Арт-завод Платформа

Квитки: 399 – 1499 грн

Придбати квитки можна тут

Головний фестиваль відео-креатива і блогерів традиційно відбудеться на початку літа. Катя Адушкіна, XO LIFE, Олена Венум, Влад Бумага А4, Halber, Eugene Sagaz і більше 600 інших відомих блогерів чекатимуть на зустріч зі своїми фанами.

Їхні історії успіху, драйв і позитив будь-кого налаштують на креативний лад.

А крім цього, на гостей фестиваля чекатимуть 15 тематичних майданчиків, 11 сцен, спортивні та гік-активності, воркшопи від фахівців YouTube, інтерактиви, майстер-класи, розіграші, батли, багато фану і по-справжньому спекотний настрій!

Interpol

12 червня, 20.00

Зелений театр

Вартість: 1290 грн

Купити квитки можна тут

Про їхній приїзд в Україну говорили більше п’яти років і ось це сталося. Вперше у Києві виступить гурт Interpol. Американці представлять свій останній альбом Marauder, який вийшов в серпні 2018 року.

Interpol є найяскравішими представниками інді-сцени Нью-Йорка, з якої вийшли The Strokes, The National, Yeah Yeah Yeahs.

Дебютний альбом гурту Turn on the Bright Lights вважається одним з найкращих альбомів нульових і одним з ключових релізів постпанк-відродження.

Концерти Interpol завжди збирають велику кількість глядачів. Крім музики, фанатів приваблює незвичайний імідж команди.

Cigarettes After Sex

14 червня, 20.00

ATLAS

Квитки: 990 – 2090 грн

Придбати квитки можна тут

Американці Cigarettes After Sex приїдуть до Києва рівно через рік після свого виступу. І якщо минулого разу музиканти радували прихильників дебютним альбомом, то тепер обіцяють додати в програму сингли: Crush, Sesame Syrup і Neon Moon і нові пісні.

Популярність гурту зростає з кожним днем. Лампові, повільні мелодії їх пісень впевнено займають рядки в чартах Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Данії.

Атмосферність музики доповнюють живі виступи гурту, які проходять в естетиці мінімалізму: напівтемрява, дим і чорно-білі фільми на тлі.

MARUV

14 червня, 20.00

Stereo Plaza

Квитки: 590 – 2990 грн

Придбати квитки можна тут

Проекту MARUV ще не виповнилося і двох років, а співачку вже називають новою поп-іконою сучасності.

Кліп на її хіт Drunk Groove зібрав майже 100 млн переглядів і забезпечив співачці армію шанувальників. І скоро всі стануть свідками видовищного шоу на сольному концерті MARUV, який відбудеться у найбільшому клубі Києва.

Ostrov Festival

15 червня – 17 червня

Труханів острів

Квитки: 1150 – 1600 грн

Придбати квитки можна тут

Електросаунди прогримлять на Трухановому острові посеред Дніпра вже 15 червня.

Три дні оупен-ейр качатиме публіку найкращими сетами, тому варто заздалегідь готуватися до танців в оточенні музичних екстремалів.

Вечірка триватиме до півночі 17 червня.

Енергією заряджатимуть найкращі зірки електронної сцени і не тільки української. Серед перших учасників: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J. Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah та інші.

Білі ночі

14-15 червня

Арт-завод Платформа

Квитки: 550 грн

Придбати квитки можна тут

Двічі на рік Арт-завод Платформа живе за принципом ніч яскравіша за день.

Цього року на фестивалі очікують понад 100 артистів, п’ять танцполів, фотозони і чилаут-зони, а також світлові інсталяції в атмосфері найкращих тусовок Європи.

Подія буде ще й смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda.

The Chemical Brothers

15 червня, 20.00

МВЦ

Квитки: 150 – 4999 грн

Придбати квитки можна тут

Батьки біг-біту та один з найбільш комерційно успішних гуртів у світі електронної музики, чотириразові володарі престижної премії Греммі повертаються до Києва.

Цієї весни дует випускає дев’ятий альбом No Geography, відразу після чого “хіміки” вирушать у міжнародне турне на підтримку платівки. Це означає, що енергія лайву британців занурить весь МВЦ в унікальний електронний перформанс.

Kiss

16 червня, 19.00

НСК Олімпійський

Квитки: 999 – 6999 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвпливовіших і найекстравагантніших рок-гуртів світу Kiss оголосил про останній тур у своїй кар’єрі.

– Це буде найбільш грандіозне шоу з усіх, що ми коли-небудь робили. Якщо ви любите нашу музику – приходьте. Якщо ви ніколи не бачили нашого концерту – зараз саме час! – заявили учасники гурту.

За 45 років Kiss не раз доводили своє звання найвидовищнішого рок-колективу світу: їхні концерти вражають уяву неймовірними піротехнічними та сценічними рішеннями.

На рахунку гурту понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.

Tokio Hotel

17 червня, 20.00

Atlas

Квитки: 1399 – 2999 грн

Придбати квитки можна тут

Культовий гурт з сотнею премій і десятком мільйонів проданих альбомів, майже кожен з яких ставав платиновим в 68 країнах світу.

У кар’єрі музикантів чекали тільки успіх і армії шанувальників. На їх виступи під Ейфелевою вежею в Парижі зібралося півмільйона слухачів, а це щось та означає.

Tokio Hotel визначили музичний настрій всіх нульових і продовжують розвиватися.

Макс Корж

20 червня, 19.00

Стадіон Динамо

Квитки: 499 – 549 грн

Придбати квитки можна тут

Крізь терни до зірок – саме так можна описати творчий зліт білоруського співака Макса Коржа.

Його душевні акустичні пісні знайшли відгук у серці великої аудиторії: незадовго до служби в армії співак записав трек Небо поможет нам і навіть не здогадувався, як це змінить його життя.

Макс вже давно обіцяв українцям концерт і ось вже готовий надолужити згаяне: 20 червня 19.00, стадіон Динамо — найкращі пісні Макса Коржа в Києві.

Rhye

21 червня, 19.00

Beletage

Квитки: 1199 грн

Придбати квитки можна тут

До Києва їдуть автори одного з найкращих альбомів 2013 року за версією видань Billboard, Pitchfork, Spin, Complex і NPR.

Rolling Stone поставив їхній реліз на 12 місце в списку найкращих дебютів року перед Darkside, Ariana Grande та King Krule.

Критики та слухачі чудово прийняли Woman – перший альбом канадсько-американського гурту Rhye, таємничого проекту, автори якого не розкривали своїх облич. За них говорили кліпи та тендітні, інтимні пісні. Містична аура навколо гурту викликала інтерес і множила здогади про його творців.

Rhye – дует данського інструменталіста Робіна Ганнібала і канадського музиканта Майка Мілоша, володаря унікального андрогінного вокалу. Навіть зараз, через шість років після заснування гурту, все ще важко повірити, що такі музика й слова були зіграні й заспівані чоловіками.

Літо на ВДНГ

Травень – вересень, з 10.00

Розклад можна дізнатися тут

Минулого року проект Літо на ВДНГ відвідало понад 2 млн киян та гостей української столиці.

Така кількість відвідувачів дозволяє назвати парк найпопулярнішою локацією для відпочинку та сімейного дозвілля на мапі як Києва, так і країни в цілому.

Цього літа локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та іншими активностями.

Всього понад півсотні локацій для дозвілля з родиною, друзями та коханими.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.