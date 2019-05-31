Яким буде 31 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День підходить для більшості творчих справ, різного роду починань, прояву ініціативи.

Сьогодні рекомендується зайнятися цілющими процедурами, поліпшенням зовнішності, сприятливі також фізичні навантаження.

Поїздки та подорожі принесуть багато радості.

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Буде успішна юридична активність.

Для завершення справ день не підходить.

Можуть бути різні несподівані, незаплановані ситуації. Подібного роду події лише сприяють трансформації, яку можна пройти з розумінням і гідністю.

Сприятливо: стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.