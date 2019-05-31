У перші вихідні літа кияни зможуть відвідати найкращі події міста. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Можна відвідати виступ Тһе ВЙО або концерт Gruppa Skryptonite. Також можна взяти участь у фестивалі Robotica. Читайте: She Wants Revenge вперше виступлять у Києві Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Тhe ВЙО

Теплий Ламповий

31 травня, 19.00

Вартість: 200 грн

Придбати квитки можна тут

Музика Тhe ВЙО – це дика суміш ска-панку, фанку, афробіту і етніки, помножена на неймовірну харизму кожного з семи музикантів на чолі з фронтменом та вокалістом Мирославом Кувалдіним.

На їх великому сольному концерті в арт-клубі Теплий Ламповий очікуюются старі-добрі шлягери в дусі Ганжу і нові пісні, які накопичилися у гурту за останній час.

Sheetel

MonteRay Live Stage

31 травня, 20.00

Вартість: 250-400 грн

Придбати квитки можна тут

Sheetel – київський dark-hop, piano-grunge гурт, який створено у 2017 році колишнім учасником Myopia Антоном Шителем та барабанщиком Антоном Аксьоновим.

У грудні минулого року Sheetel встигли презентувати дебютний альбом Mr.White у клубі Mezzanine, але виступ у MonteRay Live Stage повинен продемонструвати результати творчих експериментів, внаслідок яких музиканти отримали кардинально нове звучання старих треків.

Цей виступ стане кульмінацією історії загадкового містера Уайта, ліричного героя дебютної платівки Sheetel, після якої хлопці-музиканти продовжать роботу над наступним релізом.

Gruppa Skryptonite

Stereo Plaza

31 травня, 20.00

Вартість: 700-2600 грн

Придбати квитки можна тут

Вже багато чого сказано про феноменальну популярність Аділя Жалелова aka Скриптоніт, головного хіп-хоп-героя російськомовної сцени, але факт залишається фактом – йому вдалося повернути до жанру інтелектуальність, витонченість, рефлексію та самоіронію.

В грудні 2017 року Аділь у соціальних мережах оголосив, що втомився від репу. Фанати затамували подих в очікуванні нового релізу.

На початку серпня того ж року Скриптоніт випустив перший реліз Gruppa Skryptonite Дурні і непотрібні, а вже за декілька днів, 31 травня, вперше презентує його у київському клубі Stereo Plaza!

Robotica

19-й павільйон ВДНГ

1-2 червня

Вартість: 120-150 грн

Придбати квитки можна тут

Детальна програма заходу тут

На ВДНГ проходитиме Всеукраїнський сімейний Stem-фестиваль Robotica для всієї родини.

Вже 11-й рік поспіль фестиваль проводиться в Києві і збирає понад 10 тис. відвідувачів щороку.

Цього року тема фестивалю — Smart Cities. Конкурсанти збудують понад 600 роботів, які у майбутньому зможуть створювати розумний транспорт, змінювати енергосистеми міста, прокладати розумні мережі та шукати альтернативні джерела енергії.

У програмі фестивалю

– національний відбір на Всесвітню олімпіаду World Robot Olympiad – одну з найбільших олімпіад світу з робототехніки;

– архітектурний конкурс;

– майстер-класи від організаторів проекту STEM-школи INVENTOR;

– виставка-конкурс творчих робіт з LEGO;

– лекторій для батьків.

Також на гостей чекають віртуальна реальність, батли роботів, робоперегони, робофутбол, розваги з дронами, квести, виступ популярного гурту Dside Band, FunUp зарядка з телеведучим і лідером спортивного руху JuniorZ Олександром Педаном та ще багато цікавого.

Atomic Simao

ЮБК

1 червня, 20.00

Вартість: 100 грн

Придбати квитки можна на вході

Суміш психоделічного та космічного року з присмаком трипового ейсід-джазу. Дитя музичної хвилі 60-х, натхненне електронною музикою 90-х.

Гурт дивує інструментально-психоделічним джазом, а це рідкісне явище на українській сцені.

Сформувавшись лише п’ять років тому, гурт вже встиг випустити три альбоми.

Цей сучасний космічний рок змусить вас відчути себе у міжгалактичній подорожі.

MONATIK

НСК Олімпійський

1 червня, 20.00

Вартість: 449 грн

Купити квитки можна тут

У перший день літа MONATIK презентує свій третій студійний альбом на головній спортивній арені країни – НСК Олімпійський.

В альбомі будуть представлені хіти: сингли То, от чего без ума, Жизнь поет, Зашивает душу, Цей день (feat Ніна Матвієнко), Глубоко… (feat Надя Дорофєєва).

Режисером-постановником Stadium Show Love It Ритм виступить Денис Стульніков, який режисирував Live Show Vitamin D у Палаці спорту.

Шоу отримало безліч нагород, серед яких Найкраще концертне шоу за версією премії YUNA і національної телевізійної премії Телетріумф.

Lords of the Sound & Didier Marouani

Театр ім. Франка

1 червня, 17.00

Вартість: 400-950 грн

Придбати квитки можна тут

Оркестр Lords of the Sound і легенда європейської електронної сцени 80-90-х, фронтмен гурту Space Дідьє Маруані в перший день літа готують відразу два космічних концерти.

Композиції з найкращих науково-фантастичних фільмів у виконанні чудових музикантів на великій сцені театру імені Франка – це беззаперечний варіант культурного дозвілля на вечір суботи.

Інтерстеллар, Гравітація, Зоряні війни, Армагеддон, Аватар, Люди у чорному, П’ятий елемент, Назад у майбутнє 2001: Космічна одіссея та Вартові галактики – це перша, кінематографічна частина виступу, після якої почнеться програма хітів гурту Space в неповторному симбіозі електронної музики і симфонічного оркестру.

ТІК

Docker Pub

2 червня, 20.00

Вартість: 500-6750 грн

Придбати квитки можна тут

Навесні 2005 року випускники Вінницького педагогічного університету заснували музичний гурт Тверезість і Культура, але їх днем народження вважається перший виступ на розігріві Таліти Кум перед тисячною аудиторією.

2 червня гурт, який за сумарною кількістю концертів за правом вважають народним, відзначає 14-річчя та запрошує всіх фанатів приєднатися до святкування у Docker Pub.

Тільки запальна музика і тільки перевірені часом хіти: Злива, Волошки, Вчителька, Свєта, Сірожине пірожине і багато інших пісень як з нових, так й зі старих альбомів.

Раніше Факти ICTV обрали найкращі івенти, які відбудуться у червні в Києві.