Минулої п’ятниці стало відомо, кого обрав Микита Добринін у фіналі Холостяка. В ефірі Як вийти заміж Даша і Микита розповіли, як склалися стосунки після проекту.

Обраницею Холостяка 9 Микита Добриніна стала Даша. Закохані під час проекту Як вийти заміж розповіли про те, як склалися їхні стосунки після проекту.

Микита Добринін під час ток шоу заявив, що він вже не холостяк. Тому він безмежно щасливий, що поруч з ним неймовірна і кохана дівчина.

Пара зізналася, що виявляється в них є багато спільних знайомих.

Після проекту Даша була здивована вибором Микити, що він буде ходити на побачення тепер тільки з нею.

Наступного дня після проекту пара поїхала до Позітано в Італії. Загалом вони зараз проводять багату часу разом і подорожують. Закохані разом їздили до Відня і Копенгагену.

У студії шоу Як вийти заміж Микита Добринін зробив сюрприз коханій і подарував Даші ключі від нової квартири.

Сьогодні обоє відчувають себе коханими і щасливими.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як розвивалися стосунки Даші та Микити.