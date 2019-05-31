Сезон відпусток вже майже розпочався і багато хто починає планувати відпочинок. Проте не у всіх є можливість залишити вдома своїх улюбленців.

Факти ICTV зібрали для вас правила, які допоможуть без зайвих проблем відправитися у подорож з домашнім улюбленцем.

Коти і дрібні тварини

Котів та інших дрібних домашніх тварин дозволено перевозити у вагонах усіх категорій.

Вам не знадобиться викупати усі місця у купе. Виняток становлять вагони СВ – у них знадобиться викупити усі незайняті місця, аби взяти з собою кота, або іншу дрібну тварину.

Перевозити тварину потрібно у ємності жорсткої конструкції (кошик, клітка, контейнер) з водонепроникним дном. Перед посадкою вам знадобиться пред’явити багажну квитанцію і документ від ветеринара.

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Розмістити тварину доведеться на місці для ручної поклажі і під час поїздки дотримуватися санітарно-гігієнічних норм.

Варто пам’ятати, що перевезення свійських птахів дозволене лише у загальних вагонах місцевих і регіональних поїздів.

Собаки

Перевезення собак – задача дещо складніша. Маленьких песиків (до 45 см) можна перевозити в ємностях з водонепроникним дном на руках господаря, або ж на місцях для ручної поклажі.

Великих собак потрібно перевозити в наморднику і на повідку.

Можливість перевезення собак залежить і від типу вагону, в якому ви подорожуєте. Так, у вагонах другого класу поїздів Інтерсіті можна провозити до двох невеликих собак.

У купейних вагонах собак можна провозити тільки за умови викупу усіх місць в купе, те ж саме стосується і поїздів міжнародного сполучення.

Під час подорожі на регіональних поїздах вам дозволять перевозити великих собак виключно в крайніх тамбурах першого або останнього вагона у супроводі господаря, а невеликих песиків можна розмістити під сидіннями.

Незрячим пасажирам дозволено перевозити собак-поводирів в загальних і плацкартних вагонах, але у купейному вагоні все одно доведеться викупити всі місця у купе.

Не варто забувати, що і під час перевезення собак можуть вимагати пред’явити документ від ветеринара і доведеться дотримуватися санітарних норм.

До слова, Факти ICTV зібрали необхідну інформацію про перевезення ручної поклажі в авіакомпанії МАУ.