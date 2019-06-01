1 червня українці святкуватимуть День захисту дітей.

День захисту дітей в Україні відзначатимуть традиційно 1 червня.

Цього дня в Києві організовуватимуться дитячі фестивалі та благодійні заходи.

Свято з’явилося в українському календарі в 1998 році.

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І хоча День захисту дітей не є неробочим днем, цього року він припадає на суботу, тому прогулянки будуть ще приємнішими.

Факти ICTV зібрали п’ятірку найкращих місць, куди можна сходити з дитиною.

Всеукраїнський фестиваль для дітей Flagman Kids

1 червня, 7.30

Озеро Тельбін, вул. Березняківська, 19а

Реєстрація за електронною адресою [email protected] або за телефоном 063-754-71-81

На честь Дня захисту дітей Flagman запускає Всеукраїнський фестиваль з риболовлі.

На гостей чекають

– змагання у двох вікових групах – до 8-ми років та від 9-ти до 15-ти років;

– гарантований подарунок кожній дитині;

– переможцям по одному кубку в кожній віковій групі та медалі усім призерам;

– цінні подарунки переможцям;

– кухня на вогнищі.

Friendly Family Fest 2019

1 червня, з 11.00 до 16.00

Парк ім. Островського, Повітрофлотський проспект

Святкування Дня захисту дітей – чудова можливість популяризувати благодійність, нагадати суспільству про необхідність допомагати дітям-сиротам та дітям із інвалідністю.

Міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком підготував благодійну інклюзивну програму для дітей.

Протягом всього арт-пікніка проводитимуться сімейні майстер-класи, конкурси, естафети та інші пізнавально-розважальні активності.

KidsBoomParty

1 червня, з 10.00 до 19.00

Ігроленд, Sky Mall, проспект Генерала Ватутіна, 2т

KidsBoomParty – найвеселіший та найдрайвовіший подарунок усім гостям Ігроленд до Дня захисту дітей.

На гостей чекають майстер-класи з приготування шоколадної піци, командний KidsBoom челендж з подарунками, флешмоб із запальними танцями та показові виступи Ассоціації хортингу.

Всі охочі зможуть особисто взяти участь та навчитися деяким прийомам спортивного бойового мистецтва.

Також на події будуть бьюті зона, показ мод від школи моделей Дюваль та частування морозивом.

Київський зоопарк

Зоопарк, проспект Перемоги, 32

Квитки: дитячий – 50 грн, дорослий – 100 грн.

Похід в зоопарк – завжди безпрограшний варіант.

Тут можна не просто подивитися на тварин, а й покататися на атракціонах, поїсти морозива та солодкої вати.

Раніше Факти ICTV писали про декілька цікавих лайфхаків для батьків, які допоможуть бути ближчими зі своїми дітьми.