Міжнародний день захисту дітей святкують 1 червня. Найкращі привітання з Днем захисту дітей, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
День захисту дітей відзначають 1 червня у більш як 60 країнах світу. Він має на меті привернути увагу до захисту прав дітей. Це ще один привід згадати, наскільки важливою є допомога дітям та їхнє виховання.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання до Дня захисту дітей.
***
Ось ми і дочекались літа,
Перше червня – ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили вам дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
***
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам’ятає !
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти “синок”
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд …
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День захисту дітей
Навчіться їх не ображати!
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
***
Милі діти,
Щастя квіточки!
Наші хлопчики
І дівчатка-дочки!
Вас ми плекаємо,
Ростимо, обожнюємо,
Як ви дорослішаєте –
Не помічаємо!
Ви – наша радість
І наші труднощі,
Так стаєте
Розумнішими і красивішими!
Ви наша гордість
І в житті везіння,
Ви – вдячне
Нас продовження!
***
У світі всі малята –
і хлопчики, й дівчата
повинні право мати
щасливими зростати.
В турботливій країні,
у люблячій родині
мужнітимуть здорові
біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
у злагоді та мирі
не плачуть, а сміються,
що “дітками” зовуться.
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