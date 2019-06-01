1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. Кращі привітання у листівках зібрали для вас Факти ICTV.
Міжнародний день захисту дітей святкують 1 червня. Це свято відзначають у більш як 60 країнах світу.
Офіційною датою створення Міжнародного дня захисту дітей вважають 1949 рік. Саме тоді в Парижі відбулася спеціальна сесія, під час якої було вирішено заснувати дитяче свято.
Це було зумовлено становищем дітей у післявоєннй період. Багато з них залишилися сиротами і без даху над головою.
У 1989 році ООН представила Конвенцію про права дитини. Україна почала відзначати цей день з 1998 року.
Кращі привітання у листівках з Міжнародним днем захисту дітей зібрали для вас Факти ICTV.
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До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти в Києві на Міжнародний день захисту дітей.