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Привітання з першим днем літа у картинках

Сьогодні 1 червня, а це означає, що в Україну нарешті прийшло літо. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання у листівках з першим днем літа.

Привітання з першим днем літа у картинках

З першим днем літа сьогодні українці вітають рідних, друзів і близьких.

Літо практично по всій території України розпочалося як і належить – спекою.

Тому як буде дуже доречно відправити близьким сонячну листівку, добірку яких зробили для вас Факти ICTV.

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Привітання з першим днем літа у картинках / 7 фотографий

Читайте: День захисту дітей 2019: куди піти у Києві

До слова, 1 червня відзначають також Міжнародний день захисту дітей –  найкращі привітання у листівках з цим святом можна знайти у нас на сайті.

Фото: Dreamstime

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