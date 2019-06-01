Вознесіння Господнє відзначається на 40-й день після Великодня. У 2019 році свято припадає на 6 червня. Про його прикмети та повір’я – у матеріалі Фактів ICTV.

Вознесіння Господнє – це останній день перебування Ісуса Христа на землі.

На 40-й день після Воскресіння Христос востаннє явився апостолам, благословив їх, піднімаючись в небо, і зник за хмарами.

У цей день поминають померлих батьків. Для цього печуть особливе печиво у формі сходинок, яке називається “Божа окутка”, “онучки” або “Христові лапотки”.

З цими гостинцями йдуть на кладовище до могил рідних, а також до церкви.

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На Вознесінням прийнято шанувати жебраків, роздаючи їм милостиню.

Є також звичай ходити в гості до рідних і знайомих.

А ще у цей день Господь чує всі прохання, тому варто молитися особливо ревно, просячи те, що життєво необхідно.

Повір’я на Вознесіння

На Вознесіння Господнє будь-яка домашня робота – на городі, прибирання в хаті, рукоділля – під забороною, інакше невдача переслідуватиме весь рік.

Не можна говорити фразу Христос Воскрес, адже на Вознесіння з церков виносять Плащаницю.

У жодному разі не можна смітити на вулиці і плювати – так можна ненароком вцілити в самого Ісуса.

Від проведення обрядів, які можна знайти в мережі, теж краще відмовитися.

Якщо курка знесла в цей день яйце, треба підвісити його під покрівлею – для захисту мешканців будинку від нещасть.

Роса на Вознесіння вважалася цілющою, а лікувальні властивості трав посилювалися і зберігалися до Івана Купала (7 липня). Тому бажано вранці вмитися росою. Дівчатам це допоможе зберегти красу і молодість, а людям похилого віку – подарує сили.

Прикмети на Вознесіння

Вознесіння здавна пов’язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа. Тому у цей день стежили за погодою.

Якщо на Вознесіння гарна погода, то вона протримається до дня Святого Михайла (21 листопада).

Дощовий день віщує неврожай. Якщо опади не припиняються протягом трьох днів після Вознесіння, то збитки будуть трохи менші. Але багатого врожаю не варто чекати.

Усі церковні свята на 2019 рік Факти ICTV зібрали в одному календарі.