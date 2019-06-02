У червні на українців чекає чимало свят. Факти ICTV зібрали для вас всі важливі дати – від державних і церковних до неофіційних.
У червні українці відпочиватимуть два додаткових дні -17 та 28 червня.
Крім державних свят, у червні на українців чекає багато релігійних і неофіційних дат.
Державні свята
16 червня – Трійця (дата змінюється щороку)
28 червня – День Конcтитуції України
Неофіційні свята
1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
6 червня – День журналіста в Україні
9 червня – Міжнародний день друзів
14 червня – Міжнародний день блогера
16 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)
25 червня – День митної служби України
27 червня – Міжнародний день рибальства
30 червня – День молоді України (остання неділя червня)
Церковні свята
5 червня, середа – одноденний піст
6 червня, четвер – Вознесіння Господнє
7 червня, п’ятниця – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)
12 червня, середа – одноденний піст
14 червня, п’ятниця – одноденний піст
15 червня – Троїцька поминальна субота
16 червня, неділя – Свята Трійця або П’ятидесятниця
з 17 по 23 червня – Троїцька суцільна седмиця
24 червня – початок багатоденного Петрівського посту
Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік
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