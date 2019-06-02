У червні на українців чекає чимало свят. Факти ICTV зібрали для вас всі важливі дати – від державних і церковних до неофіційних.

У червні українці відпочиватимуть два додаткових дні -17 та 28 червня.

Крім державних свят, у червні на українців чекає багато релігійних і неофіційних дат.

Державні свята

16 червня – Трійця (дата змінюється щороку)

28 червня – День Конcтитуції України

Неофіційні свята

1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)

6 червня – День журналіста в Україні

9 червня – Міжнародний день друзів

14 червня – Міжнародний день блогера

16 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)

25 червня – День митної служби України

27 червня – Міжнародний день рибальства

30 червня – День молоді України (остання неділя червня)

Церковні свята

5 червня, середа – одноденний піст

6 червня, четвер – Вознесіння Господнє

7 червня, п’ятниця – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)

12 червня, середа – одноденний піст

14 червня, п’ятниця – одноденний піст

15 червня – Троїцька поминальна субота

16 червня, неділя – Свята Трійця або П’ятидесятниця

з 17 по 23 червня – Троїцька суцільна седмиця

24 червня – початок багатоденного Петрівського посту

Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік

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