Яким буде 2 червня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Несприятливий день для старту важливих проектів, але для завершення – це дуже вдалий час.

В емоційному плані можливі спалахи гніву й роздратування.

Це пов’язано з тим, що закінчується місяць за місячним календарем.

Сьогодні можуть вдаватися будь-які дії, пов’язані з використанням вогню і тепла.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 27 травня до 2 червня

День бажано присвятити звичайним справах, небажано приймати важливі рішення, і постарайтеся виключити дії, пов’язані з водою.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.