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Факти / Lifestyle

Професійне свято: коли День журналіста

День журналіста щороку святкують в Україні 6 червня. Коли медійники почали святкувати професійне свято, дізнавайтеся в матеріалі Факти ICTV.

Професійне свято: коли День журналіста

День журналіста щороку святкують 6 червня згідно з указом президента України від 25. 05. 1994 року, бо у цей день Спілка журналістів України в 1992 році приєдналася до Міжнародної федерації журналістів.

Слово — потужна зброя. Тому варто віддати належне професійним журналістам за плюралізм думок, принциповість в роботі та за зважене незаангажоване освітлення подій.

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Це професійне свято журналістів, кореспондентів і репортерів – всіх, чия робота пов’язана із засобами масової інформації.

Вони  займаються збором, обробкою і донесенням найцікавіших, найактуальніших і найважливіших новин до громадян країни.

Нагадаємо, журналіст Фактів тижня на ICTV Олександр Візгін отримав відзнаку за участь в АТО.

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