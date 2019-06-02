Вчені дійшли висновку, що однією з ознак інтелекту є забудькуватість.

Про високий інтелект може свідчити забудькуватість. Такого висновку дійшли вчені з університету Торонто.

Це стосується перш за все дрібниць: забув пароль від аккаунта, винести сміття або залишив удома телефон. Все це не є ознакою поганої пам’яті або низького інтелекту, а швидше навпаки.

На думку вчених, якщо людина запам’ятовує все підряд, то їй важко приймати рішення, оскільки у голові накопичується занадто багато конкуруючої інформації. Мозок досить розумної людини влаштований таким чином, що він забуває непотрібну йому інформацію, полегшуючи тим самим процеси мислення і прийняття рішень.

– Важливо, щоб мозок забув деталі, які не стосуються справи і замість цього зосередився на тому, що допоможе прийняти рішення у реальному світі, – говорить один з учасників дослідження професор Блейк Річардс.

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Джерело: 4PDA