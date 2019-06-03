PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 3 червня

Яким буде 3 червня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 3 червня

У цілому день для справ досить сприятливий. Однак в емоційному плані може виникати дисбаланс і різкі реакції на те, що відбувається. Друга половина дня (після 13.05) більш сприятлива для справ. Сьогодні важливо займатися садівництвом, приділити увагу своєму здоров’ю.

Сьогодні слід не допускати руйнуючих і агресивних ситуацій.

Сприятливо перебувати на самоті на природі, споглядати, дотримуватися посту. Соціальні контакти бажано звести до мінімуму. Добре займатися благодійністю і пожертвами, доглядати за людьми похилого віку, надавати допомогу сиротам, тваринам, розвивати смирення і терпимість.

Несприятливо: підстригання нігтів.

Читайте: Топ-3 найрозумніших знака зодіаку

До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка