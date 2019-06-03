Яким буде 3 червня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

У цілому день для справ досить сприятливий. Однак в емоційному плані може виникати дисбаланс і різкі реакції на те, що відбувається. Друга половина дня (після 13.05) більш сприятлива для справ. Сьогодні важливо займатися садівництвом, приділити увагу своєму здоров’ю.

Сьогодні слід не допускати руйнуючих і агресивних ситуацій.

Сприятливо перебувати на самоті на природі, споглядати, дотримуватися посту. Соціальні контакти бажано звести до мінімуму. Добре займатися благодійністю і пожертвами, доглядати за людьми похилого віку, надавати допомогу сиротам, тваринам, розвивати смирення і терпимість.

Несприятливо: підстригання нігтів.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.