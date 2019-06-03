Гороскоп на тиждень з 3 до 9 червня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 3 до 9 червня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Знервованість, неуважність і дратівливість заважають об’єктивно сприймати дійсність. Для розумової праці – несприятливий період, а фізичні дії можуть призвести до травм. Складно встановлювати контакт з близькими людьми. Крім того, не на найкращому рівні будуть розумові здібності та пам’ять. Звузьте своє коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від ухвалення угод, підписання важливих паперів і роботи з документами.

Гороскоп для Тельців

Підвищується творча активність, яка буде проявлятися у професійній діяльності, залежно від вашого духовного потенціалу та отриманих знань. Вдалий період для ділових переговорів, підписання угод і творчості. Вам вдасться ефектно висловити ідеї, ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення, оптимальним чином організувати застосування розумового потенціалу ваших співробітників.

Гороскоп для Близнюків

Ви стаєте чутливими до слів та інтонації, з якою вони вимовляються. На перший план виходить інтуїтивне сприйняття звісток. Також ви відчуваєте, що стоїть за тими чи іншими висловлюваннями. Сприйняття інформації в ці дні стає досить суб’єктивним, вибірковим і часто не відповідає ситуації. Важливі і корисні дані можуть бути відкинуті вами. В цілому в ці дні думки зайняті особистими і сімейними справами.

Гороскоп для Раків

Посилюється романтичний настрій, ви стаєте сентиментальними, схильними до мрійливості та спогадів. Стосунки з протилежною статтю стають душевнішими та емоційно наповненішими. Сильніше виявляється материнський інстинкт, бажання протегувати та опікати. Період налагодження стосунків з батьками. Є ймовірність потрапити під сильний сторонній вплив, бо будь-який прояв співчуття викликає у вас довіру до людини.

Гороскоп для Левів

Ви стаєте чутливими до знаків уваги і компліментів. Схильні прикрашати дійсність, у вас з’являється сильний потяг до задоволень і відпочинку. Добре працює голова – легко схоплює ідеї та пропозиції що-небудь зробити або організувати. Стосунки з колегами і керівництвом – хороші, можна скористатися слушним моментом для прохань і пропозицій. Сприятливий час для занять з дітьми.

Гороскоп для Дів

Поява нових ідей та їх визнання. Продуктивний період для обміну думками, брифінгів та конференцій. Сприятливий час для початку службових і творчих відряджень, ухвалення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало. Нові ділові зв’язки і корисні знайомства допоможуть набути впевненості в собі. Підвищується контактність, рухливість, а також ви відчуєте легкість у прояві ваших почуттів.

Гороскоп для Терезів

Труднощі в контактах, сумбурність, що відбувається навколо вас, заважають у діловому житті, під час спілкування з високопоставленими особами, керівництвом та офіційними організаціями. Робота, що вимагає точності та ретельності, небажана в цей період. Не розраховуйте на ваших партнерів – вони цілком можуть порушити свої зобов’язання. Не шукайте екстравагантних рішень проблем – самовпевненість і хитрість надалі обернуться проти вас.

Гороскоп для Скорпіонів

Легкість перебігу розумових процесів, пам’яті та інтуїції, комерційних здібностей допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Гарний час для ухвалення угод, договорів, підписання важливих паперів. Активізуються громадські зв’язку, зав’язуються нові корисні знайомства. Сприятливий період для виступів і впливу на інших. Вдало пройдуть відрядження та візити до офіційних організацій.

Гороскоп для Стрільців

Попри на зовнішній добробут, не вийде вийти переможцем із ситуацій, пов’язаних з конкуренцією. Зараз не час чинити опір чужій владі або показувати гордовитість та агресивність. Після вашого дня народження встигає пройти шість місяців – достатньо часу для того, аби оцінити всі свої плюси і мінуси, скорегувати плани на майбутнє. Вам притаманна суворість і свавілля, а потрібна – доброта. Якщо ви пов’язані діловими відносинами з коханою людиною, то у бізнесі зможете багато чого досягнути.

Гороскоп для Козерогів

Суперечки через ідеї та думки, складнощі у спілкуванні, неможливість висловити свої інтереси та погляди. Однак якщо ви приборкаєте свою раптову гординю і самовпевненість, то зможете знайти чимало спільних позицій з діловими партнерами, компаньйонами та керівництвом. Краще перенести походи в офіційні місця та державні установи. У вас прокидається дух протиріччя, можете промовляти речі, про які потім пошкодуєте. Краще припинити на час свою ділову активність. Також ви самі відчуєте, що творча робота дається важко.

Гороскоп для Водоліїв

Збільшення життєвої сили і працездатності. Ви відчуєте гармонію тіла і духу, а також впевненість у собі. Власні ідеї почнуть діяти. Відкриваються нові перспективи, тому варто зайнятися самоосвітою. Зростання сердечності, доброзичливості і дружелюбності допоможуть вам позбутися навіть тривалих конфліктів з коханими або членами сім’ї. Займайтеся з дітьми розвиваючими іграми, беріть участь у справах ваших дорослих дітей.

Гороскоп для Риб

Знання, які ви отримаєте в цей період, відкладаються надовго, і ви зможете ними успішно скористатися. Ви виглядаєте впевнено, заражаєте творчим і діловим азартом, стаєте гарним прикладом для молодших службовців. Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, переорієнтації на новий вид діяльності. Ви зможете домовитися з керівництвом та ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати свою позицію та інтереси.

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