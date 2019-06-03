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Факти / Lifestyle

Коли відзначають День друзів в Україні

В Україні День друзів відзначають традиційно 9 червня.

когда день друзей

День друзів 2019 українці відзначать 9 червня. Свято є популярним незважаючи на те, що воно неофіційне.

Також існує День дружби, який відрізняється від Дня друзів.

Перший присвячується дружнім відносинам між країнами, національностями і культурами, а другий – теплим стосункам між людьми.

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Історія цього свята невідома.

Ймовірно, що суспільство створило його для душі, щоб хоча б один раз на рік люди показували друзям свою увагу і їх важливість для кожного.

До слова, День дружби відзначають 30 липня.

Фото: Dreamstime

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