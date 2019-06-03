Перший літній молодик 2019 року відбувся сьогодні, 3 червня. Що можна і не можна робити в молодик, дізналися Факти ICTV.

Молодик 3 червня 2019 – перший літній молодик цього року. Він відбувся о 13.01 за київським часом у сузір’ї Близнюків.

За словами астрологів, молодик у червні 2019 принесе удачу Ракам, Тельцям, Дівам, Козерогам і Скорпіонам.

Що можна робити в молодик

У цей день можна займатися нескладною роботою і завершувати незакінчені справи, налагоджувати зв’язки та розширювати авторитет.

Крім того, сьогодні прекрасний день для роздумів про вищі сенси та підбиття підсумків.

Дійте по волі натхнення. Почавши реалізовувати плани сьогодні, ви зможете забезпечити собі половину успіху.

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Що не можна робити в молодик

У молодик краще не залишатися на самоті та не сваритися з близькими. Крім того, намагайтеся не ділитися планами зі сторонніми та беззастережно вірити людям.

Не прив’язуйтеся сьогодні до речей і людей. Будь-яка залежність може обернутися занепадом сил і відчуттям неповноцінності.

Не робіть великі покупки та не будьте легковажними в грошових питаннях.

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